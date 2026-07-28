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Rezultate Titularizare 2026. În ce județe au obținut profesorii cele mai bune note

Ministerul Educației a publicat rezultatele probei scrise la Titularizare 2026. Peste jumătate dintre candidați au obținut note de cel puțin 7, iar clasamentul pe județe este condus de Dolj, Cluj și Brașov. La polul opus se află Tulcea și Călărași.
Rezultate Titularizare 2026. În ce județe au obținut profesorii cele mai bune note
Cosmin Pirv
28 iul. 2026, 10:34, Social
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Ministerul Educației a publicat marți dimineața rezultatele înregistrate la proba scrisă din 21 iulie a concursului pentru ocuparea posturilor didactice din învățământul preuniversitar.

Au fost notate 31.623 de lucrări.

Dintre acestea, 16.140 (51,04%) au obținut note peste 7, un raport care indică o creștere de 8% față de anul trecut (43,52%). 28 de candidați au încheiat proba cu nota 10.

45,15% este rata notelor peste 7 pentru candidații (2.945) din promoția curentă.

De asemenea, 10.874 de candidați au obținut note între 5 și 6,99 (34,39%) la Titularizare.

Dolj este județul cu cea mai mare pondere a candidaților care au obținut note între 7 și 9,99 (60,1%), urmat de Cluj (59,5%) și Brașov (55,7%). La polul opus se află Tulcea (32,9%) și Călărași (27,4%).

Iată Topul 10 pe județe în funcție de rezultate:

1. Dolj – 60,1%
2. Cluj – 59,5%
3. Brașov – 55,7%
4. Iași – 55,7%
5. Alba – 55,6%
6. Sălaj – 54,5%
7. Gorj – 54,5%
8. Suceava – 54,4%
9. București – 54,24%
10. Buzău – 53,8%.

Contestațiile vor putea fi depuse la sediile inspectoratelor şcolare judeţene sau prin mijloace electronice marți până la ora 21:00 și miercuri până la ora 12:00.

Rezultatele finale vor fi anunțate în 4 august.

Titularizare: Când se face repartizarea

Repartizarea va avea loc în 5-6 august în ședințe publice organizate de inspectoratele şcolare, pentru posturile didactice de predare vacante publicate pentru angajare pe perioadă nedeterminată, în ordinea descrescătoare a mediilor de repartizare.

Pentru a obține statutul de titular (angajare pe perioadă nedeterminată), candidații trebuie să fie notați cu minimum 7 (şapte) atât la proba scrisă, cât şi la proba practică/inspecţia specială la clasă în profilul postului. Pentru angajarea pe perioadă determinată (suplinire), candidaţii trebuie să obţină cel puțin nota 5 (cinci) atât la proba scrisă, cât şi la proba practică/inspecţia specială în profilul postului.

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