Rezultate Titularizare 2026. În ce județe au obținut profesorii cele mai bune note

Ministerul Educației a publicat marți dimineața rezultatele înregistrate la proba scrisă din 21 iulie a concursului pentru ocuparea posturilor didactice din învățământul preuniversitar.

Au fost notate 31.623 de lucrări.

Dintre acestea, 16.140 (51,04%) au obținut note peste 7, un raport care indică o creștere de 8% față de anul trecut (43,52%). 28 de candidați au încheiat proba cu nota 10.

45,15% este rata notelor peste 7 pentru candidații (2.945) din promoția curentă.

De asemenea, 10.874 de candidați au obținut note între 5 și 6,99 (34,39%) la Titularizare.

Dolj este județul cu cea mai mare pondere a candidaților care au obținut note între 7 și 9,99 (60,1%), urmat de Cluj (59,5%) și Brașov (55,7%). La polul opus se află Tulcea (32,9%) și Călărași (27,4%).

Iată Topul 10 pe județe în funcție de rezultate:

1. Dolj – 60,1%

2. Cluj – 59,5%

3. Brașov – 55,7%

4. Iași – 55,7%

5. Alba – 55,6%

6. Sălaj – 54,5%

7. Gorj – 54,5%

8. Suceava – 54,4%

9. București – 54,24%

10. Buzău – 53,8%.

Contestațiile vor putea fi depuse la sediile inspectoratelor şcolare judeţene sau prin mijloace electronice marți până la ora 21:00 și miercuri până la ora 12:00.

Rezultatele finale vor fi anunțate în 4 august.

Titularizare: Când se face repartizarea

Repartizarea va avea loc în 5-6 august în ședințe publice organizate de inspectoratele şcolare, pentru posturile didactice de predare vacante publicate pentru angajare pe perioadă nedeterminată, în ordinea descrescătoare a mediilor de repartizare.

Pentru a obține statutul de titular (angajare pe perioadă nedeterminată), candidații trebuie să fie notați cu minimum 7 (şapte) atât la proba scrisă, cât şi la proba practică/inspecţia specială la clasă în profilul postului. Pentru angajarea pe perioadă determinată (suplinire), candidaţii trebuie să obţină cel puțin nota 5 (cinci) atât la proba scrisă, cât şi la proba practică/inspecţia specială în profilul postului.