Metrorex lansează un abonament săptămânal pentru parcarea Străulești. Cât costă și de când poate fi folosit

Metrorex introduce, de la 1 august, un abonament săptămânal pentru parcarea Terminalului Multimodal Străulești. Noul serviciu costă 100 de lei și le oferă șoferilor posibilitatea de a-și lăsa mașina și de a-și continua deplasarea cu metroul sau cu alte mijloace de transport public.