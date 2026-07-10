Metrorex schimbă regulile pentru biciclete și trotinete / Cum vei putea intra cu bicicleta în metrou

Metrorex permite, începând cu 15 iulie, accesul bicicletelor și trotinetelor în rețeaua de metrou și în intervalul orar 11:00-14:00, în zilele lucrătoare, în cadrul unui proiect-pilot care se va desfășura până pe 15 septembrie.

Potrivit companiei, noul interval se adaugă celui deja prevăzut în regulament, între orele 20:00 și 23:00, în zilele lucrătoare.

În weekend și în zilele de sărbătoare legală, accesul cu biciclete și trotinete rămâne permis pe toată durata programului de circulație.

În ce condiții vei putea intra cu bicicleta la metrou

Utilizatorii vor putea urca în metrou doar în primul vagon, în sensul de mers al trenului, în spațiul aflat în spatele cabinei mecanicului, folosind prima ușă de acces.

Bicicletele și trotinetele vor trebui poziționate astfel încât să nu afecteze siguranța, circulația sau confortul celorlalți călători.

Metrorex precizează că nu vor fi admise bicicletele utilizate pentru activități comerciale de livrare sau transport de marfă și nici cele echipate cu cutii, containere, remorci ori alte accesorii care depășesc dimensiunile unei biciclete obișnuite sau pot îngreuna circulația pasagerilor.

Un demers care-și propune să încurajeze transportul public sau în combinație cu bicicleta

Compania arată că proiectul-pilot urmărește încurajarea utilizării transportului public în combinație cu bicicleta sau trotineta, ca alternativă de mobilitate urbană cu impact redus asupra mediului.

Reprezentanții Metrorex subliniază că utilizarea metroului contribuie la reducerea traficului rutier și a poluării și, în același timp, oferă un mijloc de transport rapid, sigur și eficient.