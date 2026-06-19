Sunt mai multe probleme decât zile de când am ajuns ministru. Radu Miruță reclamă blocaje la CFR și avertizează asupra riscului pierderii unor fonduri PNRR

Ministrul interimar al Transporturilor și Infrastructurii, Radu Miruță, a declarat vineri că situația din sistemul feroviar și din proiectele finanțate prin PNRR este mai complicată decât anticipase la preluarea mandatului.

Oficialul a afirmat că există numeroase probleme care necesită soluții urgente, de la vagoanele abandonate pe liniile ferate până la proiectele europene aflate în întârziere.

„Sunt mai multe probleme decât zile de când am ajuns eu. Am început să le iau în ordinea în care le-am descoperit și să înțeleg exact care sunt cauzele pentru fiecare dintre ele.”, a declarat ministrul.

Vagoane abandonate, blocate de litigii și birocrație

Radu Miruță a precizat că a cerut explicații privind numeroasele vagoane trase pe linii ferate din diferite zone ale țării.

Potrivit acestuia, procesul de mutare și valorificare a acestora avansează mai lent decât ar trebui.

Ministrul a explicat că unele cazuri sunt blocate de litigii, iar altele de proceduri administrative și juridice complexe. „Am întrebat de ce sunt vagoane trase în diverse zone ale căii ferate din România. Am început să primesc date că unele sunt în litigii, că altele sunt afectate de probleme juridice apărute după situația CFR Marfă,” a declarat Miruță.

El a menționat și situațiile apărute după dificultățile financiare ale CFR Marfă.

„Există situații în care, atunci când vrei să oprești sau să schimbi anumite lucruri, apar tot felul de motivații legale care sunt valide. Eu nu pot să fac asta cu încălcarea legii.”, a subliniat ministrul, referindu-se la eventualele măsuri de accelerare a procesului.

Negocieri cu Bruxelles-ul pentru salvarea unor fonduri PNRR

Radu Miruță a vorbit și despre stadiul proiectelor finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență.

Potrivit acestuia, România încearcă să obțină acceptul Comisiei Europene pentru o evaluare bazată pe gradul efectiv de execuție al lucrărilor. „Pe noi ne avantaja să fim măsurați la gradul de progres al întregului proiect. Comisia punea problema să ni se plătească doar etapele închise complet. Diferența de bani pe care o pierdeam era una semnificativă.”

Ministrul a explicat că numeroase proiecte sunt realizate parțial, însă anumite etape nu sunt finalizate complet. „Suntem în situația în care multe etape sunt în curs și nu vor fi închise. Ne încurcă foarte tare dacă nu sunt închise să se piardă toți banii. Ne ajută foarte mult să ni se recunoască procentul efectiv realizat din lucrări.”

În aceste condiții, există riscul ca unele fonduri să nu poată fi decontate integral.

„S-au antamat niște lucrări pe PNRR pentru care nici pe plan măcar nu exista realitatea, nici în teorie, că vor fi terminate.”, a declarat Miruță.

El a precizat că obiectivul actual este reducerea la minimum a sumelor care ar putea fi pierdute. „Nu contează din ce cauză s-a ajuns aici. Contează ce putem face din acest moment, astfel încât banii pe care îi pierdem să fie cât mai puțini.”

Potrivit ministrului, recuperarea unei părți cât mai mari din finanțarea europeană ar permite utilizarea banilor din bugetul de stat pentru alte investiții: „Este evident că există o lipsă de bani. Cu cât pierdem mai puțini bani europeni, cu atât ne rămân mai multe resurse din bugetul național pentru obligațiile pe care le avem.”

Întrebat despre angajări la Metrorex

În cadrul aceleiași conferințe, ministrul a fost întrebat despre informațiile potrivit cărora persoane ar sta la coadă pentru depunerea dosarelor de angajare la Metrorex.

Radu Miruță a declarat că nu are informații despre o astfel de situație.

El a precizat însă că le-a transmis reprezentanților din Consiliul de Administrație necesitatea optimizării cheltuielilor: „Principiul pe care îl transmit celor din Consiliul de Administrație este optimizarea cheltuielilor. Dacă există probleme, ele trebuie să se reflecte în indicatorii de performanță ai conducerii.”

Ministrul a subliniat că nu poate interveni direct în deciziile operative ale conducerii companiilor din subordine.

„Eu nu pot din birou să pun mâna pe telefon și să influențez o decizie a directorului. Legea nu îmi permite acest lucru”, a afirmat acesta.

Totodată, Miruță a arătat că poate solicita îndeplinirea unor indicatori financiari și poate cere explicații atunci când există suspiciuni privind utilizarea ineficientă a resurselor.

Ministrul a adăugat că va verifica informațiile privind eventualele angajări la Metrorex, dacă vor fi puse la dispoziție date suplimentare.