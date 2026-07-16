Autostrada Sibiu – Pitești, Metrorex, PNRR și Finala Europa League, pe agenda ședinței de Guvern

Executivul urmează să analizeze un proiect de hotărâre privind declanșarea procedurilor de expropriere pentru imobilele situate pe amplasamentul suplimentar al Secțiunii 2 Boița – Cornetu din cadrul Autostrăzii Sibiu – Pitești, unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructură rutieră aflate în derulare.

Noi măsuri pentru Magistrala 5 de metrou

Pe agenda Guvernului figurează și un proiect privind înscrierea unor imobile în domeniul public al statului și transmiterea acestora în administrarea Ministerului Transporturilor și în concesiunea Metrorex, în contextul finalizării lucrărilor la Magistrala 5 de metrou, tronsonul Eroilor 2 – Râul Doamnei.

Executivul va analiza și bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2026 al Companiei Naționale de Investiții Rutiere (CNIR), companie aflată în subordinea Ministerului Transporturilor.

România își pregătește candidatura pentru finala UEFA Europa League

Un alt proiect important vizează declararea de interes public și de importanță națională a competiției UEFA Europa League, precum și a candidaturii României pentru organizarea finalei competiției la București în anul 2028 sau 2029. Adoptarea hotărârii ar reprezenta unul dintre pașii necesari în procesul de susținere oficială a candidaturii.

Revizuirea PNRR și strategii naționale

Guvernul va lua act de o notă privind revizuirea Planului Național de Redresare și Reziliență și depunerea cererii de plată numărul 5 către Comisia Europeană. Totodată, în primă lectură va fi discutată Strategia pentru o mai bună reglementare 2026–2034, iar Executivul urmează să analizeze și Strategia națională și Planul de acțiune pentru conservarea biodiversității în perioada 2026–2030.

Agricultură, sănătate și apărare

Pe ordinea de zi se regăsesc și mai multe proiecte care vizează reorganizarea unor instituții din subordinea Ministerului Agriculturii, modificări privind Autoritatea pentru Administrarea Sistemului Național Antigrindină și de Creștere a Precipitațiilor, precum și reorganizarea Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Lovrin.

În domeniul sănătății, Guvernul va analiza aprobarea cotizației României pentru interconectarea cu organizațiile internaționale de schimb de organe.

De asemenea, Executivul va dezbate două proiecte privind trecerea unor construcții și amenajări aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale din domeniul public în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcțiune și casării.

Alte proiecte aflate pe agenda Executivului

Pe agenda ședinței se mai află un proiect privind numirea unui consul general, măsuri referitoare la patrimoniul Tribunalului Vâlcea, actualizarea situației unor imobile administrate de Inspectoratul Școlar Județean Satu Mare, precum și înscrierea în patrimoniul public al statului a zăcământului de huilă Pregheda Central din județul Caraș – Severin.

Executivul va analiza și o notă privind centralizarea datelor referitoare la posturile și situația financiară din întreprinderile și instituțiile publice, precum și o informare privind stadiul implementării platformei naționale pentru licența industrială unică.