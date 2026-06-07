Cârtița care va străpunge Carpații pe viitoarea autostradă Sibiu-Pitești va ajunge în următoarele săptămâni

„Pregătiri intense pentru prima care va săpa prin Carpați pe Autostrada A1 Sibiu – Pitești”, a anunțat duminică pe Facebook Horațiu Cosma, secretar de stat în Ministerul Transporturilor, care a vizitat șantierul Secțiunii 3 Cornetu – Tigveni.

Aceasta arată că tunelul Poiana va fi cel mai lung de pe Autostrada Sibiu – Pitești.

Fiecare galerie va avea aproape 2 kilometri. Forajul va fi asigurat cu ajutorul unui utilaj TBM (Tunnel Boring Machine), o premieră pentru infrastructura rutieră din România.

„În următoarele săptămâni, impresionanta va fi transportată pe bucăți de la Călărași și asamblată la portalul dinspre Sibiu, de unde va începe săpătura prin munte. Cu un diametru de peste 12 metri, cât înălțimea unui bloc cu 4 etaje, acesta va fi cel mai mare TBM utilizat vreodată în România”, adaugă secretarul de stat.

1.000 de oameni pe șantier

El spune că au început deja să fie produse segmentele prefabricate care vor forma pereții tunelului. Fiecare inel al tunelului va fi alcătuit din 9 segmente, fiecare având aproximativ 10 tone.

Horațiu Cosma susține că pe tronsonul Cornetu – Tigveni, de 37 km și cu o valoare de peste 1 miliard de euro, constructorul italian este mobilizat cu aproximativ 1.000 de oameni. Se lucrează deja la 15 dintre cele peste 50 de viaducte ale proiectului, la terasamente, excavații, ziduri de sprijin, consolidări și la impresionantul ecoduct de la Călinești, care va traversa întregul defileu al Oltului.

Cifre impresionante

În cifre, lucrarea este impresionantă:

-peste 9 milioane m³ de excavații

-aproximativ 2 milioane m³ de umpluturi

-peste 1 milion m³ de beton

-peste 100.000 tone de oțel beton

-aproximativ 47.000 tone de tabliere metalice

-aproape 2.000 de grinzi prefabricate.

Legătură istorică

„Muncim intens, împreună cu constructorii acestui lot și ai lotului vecin de pe Valea Oltului, pentru finalizarea documentațiilor de mediu și emiterea ultimelor autorizații de construire în următoarele luni, astfel încât întregul proiect să poată avansa ”, mai spune secretarul de stat.

El anunță că în această vară va fi deschisă circulația pe Secțiunea 4 dintre Tigveni și Curtea de Argeș, atunci când va fi inaugurat primul tunel forat de autostradă din România.

Oficialul arată că Autostrada Sibiu – Pitești este mult mai mult decât un proiect de infrastructură: „Este coloana vertebrală a dezvoltării României, legătura istorică peste Carpați care va uni în această decadă provinciile istorice ale țării printr-un drum modern, sigur și rapid. După zeci de ani de așteptare, această conexiune strategică prinde contur în fiecare zi, pe șantierele din inima munților”.