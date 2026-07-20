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Autostrada Sibiu-Pitești: prima galerie a tunelului Boița a fost străpunsă

Constructorul a străpuns luni prima galerie a tunelului Boița de pe autostrada Sibiu-Pitești. Stadiul lucrărilor pe secțiunea 2, Boița – Cornetu, a ajuns la 13%.
Autostrada Sibiu-Pitești: prima galerie a tunelului Boița a fost străpunsă
Imagine cu scop ilustrativ
Cosmin Pirv
20 iul. 2026, 14:44, Economic
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Directorul general al CNAIR, Cristian Pistol, a anunțat că luni constructorii turci ai secțiunii 2 de pe autostrada Sibiu-Pitești au terminat străpungerea primei galerii a tunelului Boița.

Este vorba de galeria din stânga, de pe sensul de mers Sibiu-Pitești, în timp la cea de-a doua galerie mai sunt de excavat 152 de metri.

Tunelul Boița 1 este format din două galerii, în lungime de 264, respectiv 247 de metri.

Stadiul fizic al lucrărilor la acest tunel a ajuns la aproximativ 30%.

Muncitorii lucrează la încă două tuneluri: Balota (500 m), unde se fac căptușelile exterioare în zona portalului de ieșire, iar stadiul fizic al excavațiilor a atins 4%, și Robești (900 m), unde ambele galerii au fost străpunse, iar stadiul fizic al lucrărilor a ajuns la aproximativ 36%. La ora actuală se derulează lucrări de armare, cofrare și betonare a fundației banchetei, în zona portalului de intrare.

Contract de 4,2 miliarde de lei

Șeful CNAIR anunță că pe întreg șantierul secțiunii 2 sunt mobilizați 630 de muncitori și 150 de utilaje, iar stadiul fizic general este de aproximativ 13%.

„În absența Acordului Revizuit de Mediu și, implicit, a Autorizațiilor de Construire pe întreg șantierul, constructorii pot derula însă doar aproximativ 45% din totalul lucrărilor prevăzute în contract. Din această cauză, activitățile sunt concentrate la tunelurile, viaductele, terasamentele și lucrările de consolidare de pe sectoarele pentru care a fost emisă Autorizație de Construire”, a anunțat Cristian Pistol.

El adaugă că, pe traseul secțiunii 2, de 31,33 km, se vor construi 7 tuneluri.

Contractul semnat cu constructorii turci, în valoare de 4,25 miliarde lei, este finanțat prin Programul Transport.

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