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Temeri privind o criză energetică în Europa. Comisia Europeană anunță noi măsuri

Comisia Europeană a prezentat luni două recomandări menite să clarifice modul de aplicare a Regulamentului UE privind reducerea emisiilor de metan în sectorul energetic, în contextul preocupărilor legate de securitatea aprovizionării cu energie pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu.
Temeri privind o criză energetică în Europa. Comisia Europeană anunță noi măsuri
Sursa foto: Hepta
Alexandra-Valentina Dumitru
20 iul. 2026, 17:06, Economic
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Executivul european arată că războiul și instabilitatea din Orientul Mijlociu au obligat Uniunea Europeană să concureze pentru resurse energetice pe piețe caracterizate de ofertă redusă și prețuri ridicate.

„Comisia Europeană colaborează cu statele membre și cu industria pentru a se asigura că implementarea Regulamentului UE privind reducerea emisiilor de metan în sectorul energetic nu va submina, în nicio circumstanță, securitatea aprovizionării Europei”, se arată în comunicat.

Prima recomandare

Prima recomandare a Comisiei oferă „claritate importatorilor, furnizorilor și statelor membre din sectorul petrolului, gazelor și cărbunelui cu privire la modul în care pot demonstra, într-un mod simplu, respectarea obligațiilor prevăzute în regulamentul care intră în vigoare la 1 ianuarie 2027. Aceasta oferă orientări privind soluțiile de conformitate pe care importatorii le pot utiliza pentru a prezenta dovezi de conformitate autorităților naționale, stabilind criteriile pe care statele membre ar trebui să le utilizeze în evaluarea soluțiilor. Recomandarea nu impune urmărirea fizică a unor molecule, livrări sau încărcături specifice”.

Potrivit Comisiei, recomandarea clarifică faptul că importatorii pot utiliza soluții precum „urmărirea și declararea” și „certificarea” pentru a demonstra conformitatea. „Utilizarea unor astfel de soluții va facilita demonstrarea conformității pentru industrie, fără a slăbi cerințele”.

A doua recomandare

A doua recomandare vizează regimul sancțiunilor. Comisia atrage atenția că majoritatea statelor membre nu au stabilit încă sisteme de penalizare pentru nerespectarea regulamentului, ceea ce generează incertitudine pentru companiile care importă petrol și gaze.

Pentru a evita eventuale perturbări ale aprovizionării, Comisia recomandă statelor membre să suspende aplicarea amenzilor pentru neconformare timp de trei ani, în perioada 2027-2029.

Comisia subliniază că „toate obligațiile rămân în vigoare, iar respectarea acestora este în continuare necesară”.

Regulamentul european privind metanul, adoptat în 2024, este prima legislație cuprinzătoare din lume care reglementează inclusiv emisiile de metan asociate importurilor de petrol, gaze și cărbune. Aplicarea cerințelor pentru importuri se va face etapizat, iar obligațiile privind monitorizarea emisiilor vor intra în vigoare de la 1 ianuarie 2027.

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