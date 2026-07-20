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Liderul BNS avertizează că noua lege a salarizării riscă să producă noi litigii în instanță

Președintele Blocului Național Sindical (BNS), Dumitru Costin, susține că proiectul noii legi a salarizării unitare a fost elaborat pe baza unor date incomplete și avertizează că, dacă va fi adoptat în forma actuală, nu va elimina dezechilibrele din sistemul public, ci va genera noi litigii în instanță.
Liderul BNS avertizează că noua lege a salarizării riscă să producă noi litigii în instanță
Sursa foto: Mediafax Foto/ Alexandra Pandrea/GMN
Oana Antipa
20 iul. 2026, 21:23, Politic
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Invitat în emisiunea Subiectul Zilei, realizată de Răzvan Dumitrescu de la Gândul, liderul sindical a afirmat că impactul bugetar estimat oficial pentru aplicarea legii este de 12,1 miliarde de lei anual, începând cu 1 ianuarie, însă a pus sub semnul întrebării fundamentarea acestei evaluări.

„Trebuie să vă reamintesc doar impactul bugetar comunicat oficial de domnul Pîslaru, care zice că de la 1 ianuarie vom cheltui în plus 12,1 miliarde la fondul de salarii din sectorul public. Însă asta e ceea ce e trecut pe hârtie”, a declarat Costin.

Potrivit acestuia, inclusiv experții Băncii Mondiale au lucrat fără acces la toate informațiile privind veniturile din sistemul public.

„Banca Mondială recunoaște faptul că nu a avut acces decât la circa o treime din datele necesare. Restul proiectului de lege a fost făcut, cum să spunem, pe bâjbâite”, a spus liderul BNS.

Liderul sindical avertizează asupra unui nou val de litigii

Costin a susținut că proiectul a trecut prin mai multe variante, fiind modificat succesiv pentru reducerea impactului financiar, iar forma actuală nu mai poate fi schimbată substanțial fără a afecta plafonul bugetar convenit cu Comisia Europeană.

„Acum, partidele politice parlamentare sunt în situația în care trebuie să-și asume în Parlament acest proiect de lege (…). Din acel moment, nu mai există variante de lucru”, a afirmat el.

Președintele BNS a avertizat că adoptarea proiectului în forma actuală riscă să amplifice conflictele de muncă și litigiile din sectorul public.

„Acest proiect de lege, dacă va fi votat în forma în care există acum, (…) nu va rezolva mai multe tipuri de probleme, ci, din contră, va antrena și noi acțiuni în instanță pentru drepturi reparatorii”, a declarat Dumitru Costin.

El a adăugat că doar în familia ocupațională Justiție sunt în prezent „peste 20.000 de procese” aflate pe rolul instanțelor, iar acțiuni noi continuă să fie înregistrate. De asemenea, Costin a spus că reprezentanții din sănătate și educație au semnalat, la rândul lor, probleme majore în actuala formă a proiectului de lege.

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