Legea salarizării. Pîslaru: Solicitările din partea sectorului public și ale sindicatelor au depășit 20 de miliarde de lei. Nu poate fi rezolvat

Pîslaru a declarat, la finalul consultărilor privind noua lege a salarizării unitare, că autoritățile au analizat cererile formulate de instituțiile publice și de sindicate în cadrul unui amplu proces de dialog desfășurat împreună cu experți ai Băncii Mondiale.

„Am constatat că solicitările din partea sectorului public și ale sindicatelor au fost în valoare de peste 20 de miliarde de lei. În mod evident, pe structura actuală de angajamente ale României fiscal-bugetare, lucrul acesta nu poate fi rezolvat”, a afirmat ministrul.

Potrivit lui Pîslaru, discuțiile purtate cu Ministerul Finanțelor și Comisia Europeană au avut ca scop stabilirea valorii maxime pe care statul o poate susține fără a pune în pericol angajamentele fiscale asumate de România.

„Valoarea care este derivată și din forma renegociată a PNRR și din ținta de deficit de 7,3% din PIB înseamnă 12,1 miliarde de lei. Aceasta este valoarea maximală”.

Ministrul a anunțat că o nouă variantă a proiectului a fost prezentată vineri partidelor politice.

„Corectare importantă de inechități”

„Noi am propus acum un draft, o formă de proiect pe care am prezentat-o astăzi partidelor politice. Ne menținem acest rol de secretariat tehnic la dispoziția partidelor pentru toată perioada care va preceda, sperăm noi, depunerea în Parlament a proiectului”, a declarat Pîslaru.

El a subliniat că legea nu trebuie privită doar prin prisma celor 770 de milioane de euro aferenți jalonului din PNRR, ci „pentru ca să putem avea o corectare importantă de inechități”.

Pîslaru a mai precizat că Executivul nu poate iniția un astfel de proiect legislativ și că responsabilitatea revine acum partidelor politice.

„Sperăm să ajungă la începutul săptămânii viitoare la un acord”, a afirmat acesta.

Vineri, reprezentanții partidelor pro-occidentale s-au întâlnit la Palatul Cotroceni cu ministrul interimar al Muncii și cu oficiali din Administrația Prezidențială pentru a discuta noua lege a salarizării unitare, una dintre reformele asumate de România prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Discuțiile au fost coordonate de consilierul prezidențial Radu Burnete și au avut loc după mai multe runde de consultări cu sindicatele și instituțiile publice.

Sursa video: Digi 24