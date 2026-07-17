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Eugen Tomac avertizează: Pierderea fondurilor europene ar fi „un dezastru”. România ar putea fi obligată să dea bani înapoi

Europarlamentarul Eugen Tomac a atras atenția că România riscă să intre într-o criză și mai gravă dacă pierde fondurile europene din PNRR. Invitat vineri la emisiunea MEDIAFAX OFF the Record, el a precizat că autoritățile mai au doar câteva săptămâni pentru finalizarea proiectelor asumate.
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Maria Miron
17 iul. 2026, 14:58, Politic
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Tomac a explicat că pierderea finanțărilor europene ar suprapune o criză economică peste actuala criză politică.

„Dacă vom pierde fondurile europene, țara intră într-o criză suprapusă cu cea politică, extrem de periculoasă. Și o spun cât se poate de apăsat: pierderea fondurilor europene va fi un dezastru pentru România”, a declarat politicianul, primul premier desemnat de președintele Nicușor Dan pentru formarea noului guvern.

Ultimele săptămâni pentru proiectele din PNRR

Potrivit acestuia, România mai are la dispoziție doar câteva săptămâni pentru a încheia proiectele asumate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

„Mai avem câteva săptămâni în care putem să închidem ceea ce nu s-a reușit în patru ani de zile. Noi ne-am asumat aceste angajamente”, a spus europarlamentarul.

Proiectele nefinalizate pot costa România

Tomac a atras atenția că riscul nu este doar pierderea finanțărilor europene, ci și obligația de a restitui fonduri în cazul proiectelor nefinalizate.

„Pe lângă riscul de a pierde banii pe care ni-i pune la dispoziție Uniunea Europeană, există riscul să restituim banii pe care i-am cheltuit. Sunt foarte multe șantiere unde lucrările sunt în proporție de 90% finalizate, însă contractele sunt foarte clare: recepția trebuie făcută în proporție de 100%”, a explicat acesta.

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