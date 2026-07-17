Eugen Tomac: Aproape toate partidele au acceptat inițial ideea unui guvern de tehnocrați

Potrivit lui Eugen Tomac, la consultările de la Palatul Cotroceni desfășurate după moțiunea de cenzură, aproape toate partidele și-au arătat disponibilitatea de a susține un guvern de tehnocrați propus de președintele Nicușor Dan.

„Discuția pe care am avut-o atât la consultările de la Palatul Cotroceni, imediat după moțiune, cât și ulterior, cu liderii partidelor politice, a arătat foarte clar că exista o disponibilitate destul de mare de a oferi încrederea pentru formarea unui cabinet de miniștri tehnocrați, deci apolitici”, a declarat Tomac.

El susține că nici desemnarea sa de către președintele Nicușor Dan pentru funcția de premier nu a stârnit obiecții în timpul negocierilor: „Inclusiv numele propus de președinte nu a ridicat niciun fel de semne de întrebare”.

Tomac consideră însă că negocierile au demonstrat că înțelegerile politice verbale nu au fost suficiente pentru a garanta susținerea cabinetului.

„Singura chestiune pe care probabil trebuia să o facem, pentru a nu mai fi în situația prin care am trecut, era să se semneze o înțelegere”, a afirmat europarlamentarul.

Potrivit acestuia, angajamentele asumate în timpul negocierilor s-au schimbat pe parcurs, ceea ce a făcut imposibilă formarea Guvernului în formula propusă.

„Observăm o chestiune extrem de periculoasă: angajamentele pe care astăzi cineva și le asumă că pot fi puse în practică se schimbă, iar scena politică evoluează uneori de la o oră la alta, extrem de imprevizibil. Asta ne-a dus în acest blocaj”, a declarat politicianul.

„Cu excepția UDMR, nimeni nu a refuzat această formulă”

„Eu am fost la discuțiile de la Palatul Cotroceni imediat după moțiune și, cu excepția UDMR, toate partidele (…) n-au refuzat această formulă de lucru”, a declarat Tomac.

Tomac a explicat că nici în discuțiile purtate ulterior între președintele Nicușor Dan și liderii partidelor nu i s-a transmis că un cabinet de tehnocrați nu va fi susținut în Parlament.

„Inclusiv după discuțiile pe care le-a avut domnul președinte cu liderii politici, eu însumi am avut discuții și informale, și oficiale cu liderii partidelor politice și nimeni nu a spus expres, de la început sau până în ultima clipă în care au dat votul, că vor refuza să susțină un cabinet format din tehnicieni”, a declarat acesta.

În schimb, UDMR și-a menținut aceeași poziție pe tot parcursul negocierilor: „Cel puțin UDMR-ul asta a spus. Credem că o soluție mult mai potrivită este formarea unui guvern politic”, a precizat invitatul emisiunii OFF The Record.

Tomac: Liderii partidelor au greșit când au respins cabinetul

Respingerea cabinetului propus a prelungit inutil criza politică și a întârziat găsirea unei soluții de guvernare, consideră Eugen Tomac.

„Dacă liderii politici – președintele PNL, USR, PSD și UDMR – ar fi fost un pic mai atenți la consecințele prelungirii acestei crize, ar fi fost mult mai înțelept să voteze guvernul pe care l-am propus eu, pentru că astăzi eram într-o altă situație și într-o altă perspectivă pentru țară, inclusiv mult mai bine pentru partidele pe care le reprezintă”, a declarat politicianul.