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Eugen Tomac, despre relația PSD-PNL: Eu cred că punțile nu sunt complet arse

Fostul premier desemnat și consilierul prezidențial, Eugen Tomac, a declarat că, în pofida crizei politice generate de adoptarea moțiunii de cenzură, relația dintre PSD și PNL nu este ireversibil compromisă. Acesta a afirmată că încă există un spațiu de discuție pentru formarea viitorului Guvern.
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Radu Mocanu
14 iul. 2026, 20:55, Politic
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Punțile nu sunt arse

Eugen Tomac consideră că există în continuare premise pentru o colaborare între PSD și PNL, în ciuda tensiunilor politice care au urmat căderii Guvernului prin moțiunea de cenzură inițiată de PSD și AUR.

„Atât timp cât oamenii aceștia, timp de 20 de ani au putut guverna sub o formă sau alta împreună și în continuare stau la aceeași masă și discută despre nevoia de a ieși din blocaj eu cred că punțile nu sunt complet arse”, a spus Tomac despre relația dintre cele două partide, marți, la B1 TV. 

Statutul pro-occidental al PSD

Întrebat dacă PSD ar fi în continuare un partid pro-occidental, acesta a răspuns afirmativ, argumentând că cel puțin la nivel european există colaborare cu Comisia Europeană. 

„Lucrurile sunt destul de clare din punctul meu de vedere, toate partidele care au făcut parte din coaliția guvernamentală trecută până la moțiune sunt partide care și în Parlamentul European fac parte din coaliția care susține Comisia Europeană, deci și colegii din PNL și colegii din PSD sunt parte din același proiect”, spune consilierul prezidențial. 

Acesta a pledat din nou pentru continuarea negocierilor în vederea formării unei majorități și a avertizat împotriva scenariului alegerilor anticipate.

„Pentru a depăși acest moment trebuie să se degaje o formulă politică care să ofere un vot de încredere pentru un nou Guvern. A adânci această criză în momentul de față, pe acest discurs al anticipatelor este extrem de riscant în momentul de față”, mai spune Tomac. 

Criza politică și desemnările succesive

Eugen Tomac a fost desemnat premier pe 4 iunie de către președintele Nicușor Dan și a anunțat atunci că va veni în fața Parlamentului cu un guvern de specialiști. 

Voi prezenta Parlamentului României o echipă de specialiști, un guvern tehnic, nu unul politic”, declara Tomac acum mai bine de o lună. 

După negocieri cu partidele, Eugen Tomac și-a depus mandatul, fiind desemnat în locul său Adrian Veștea. Președintele CJ Brașov a venit în fața Parlamentului cu o propunere de Guvern, însă aceasta a fost respinsă. 

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