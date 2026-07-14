Vasile Dîncu, la Bruxelles: Europa, în deficit de resursă umană

„Europa intră într-o economie a deficitului de resursă umană. Educația, sănătatea, formarea profesională, învățarea pe tot parcursul vieții și participarea pe piața muncii nu mai sunt doar politici sociale, ci investiții directe în competitivitatea europeană”, a declarat Vasile Dîncu, prezent la evenimentul de lansare a Raportului Comisiei Europene privind demografia 2026.

În calitate de copreședinte al Intergrupului pentru Demografie din Parlamentul European, Dîncu a subliniat în cadrul discursului aspecte precum evoluția demografiei și adaptarea pieței muncii la schimbări.

„În contextul actual, Europa discută, pe bună dreptate, despre apărare, inteligență artificială, competitivitate și autonomie strategică. Niciunul dintre aceste obiective nu poate fi însă atins fără oameni, fără competențe, fără comunități puternice și fără o forță de muncă pregătită pentru transformările următoarelor decenii”, a precizat Vasile Dîncu în mesajul referitor la eveniment publicat pe pagina sa de Facebook .

Acesta a precizat că demografia europeană trebuie privită ca infrastructură strategică.

„Fără oameni nu există competitivitate, fără lucrători calificați nu există inovare, iar fără comunități puternice nu există reziliență democratică”, a declarat Dîncu.

Adaptarea instituțiilor la viața oamenilor, principala provocare

Dîncu a precizat în discursul său că „provocarea” statelor UE este aceea de a adapta instituțiile, piața muncii, orașele, dar și „contractul dintre generații” la schimbările din societate, despre care acesta a afirmat că este construită „în jurul longevității”.

„Îmbătrânirea populației nu trebuie doar administrată. Longevitatea trebuie transformată într-un avantaj economic, social și democratic”, a declarat Dîncu, sociolog și Europarlamentar.

Acesta a precizat că responsabilitatea decidenților politici este să transforme concluziile raportului în „politici publice coerente, curajoase și orientate către viitor”.

„Europa nu își poate proiecta viitorul fără să înțeleagă mai întâi cine sunt oamenii săi, cum trăiesc și de ce resurse vor avea nevoie în deceniile următoare”, a conchis Dîncu.