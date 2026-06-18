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Magyar și Metsola, discuții la Bruxelles despre posibilitatea închiderii procedurii UE privind statul de drept împotriva Ungariei

Premierul maghiar Péter Magyar a declarat că a discutat cu Roberta Metsola despre posibilitatea închiderii procedurii UE prevăzute la articolul 7 împotriva Ungariei.
Magyar și Metsola, discuții la Bruxelles despre posibilitatea închiderii procedurii UE privind statul de drept împotriva Ungariei
Sursa foto: Hepta via Mediafax Foto
Maria Nițu
18 iun. 2026, 19:05, Politic
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Péter Magyar a declarat joi că a avut o întâlnire cu președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, în cadrul căreia au discutat despre posibilitatea ca Uniunea Europeană să renunțe la procedura privind statul de drept deschisă împotriva Ungariei.

Potrivit POLITICO, el a spus că discuțiile au vizat în special articolul 7 din tratatele UE și că obiectivul ar fi închiderea acestei proceduri în cursul toamnei.

„Am convenit că procedura prevăzută la articolul 7, inițiată împotriva Ungariei în urmă cu opt ani – ca răspuns la îngrijorările privind statul de drept și democrația sub guvernul anterior – ar trebui încheiată până în toamnă”, a scris Péter Magyar pe platforma X, după întâlnirea de la Bruxelles cu Roberta Metsola.

Procedura articolului 7 a fost declanșată în 2018 de Parlamentul European împotriva Ungariei și reprezintă mecanismul prin care pot fi suspendate drepturile de vot ale unui stat membru în cazul încălcării valorilor fundamentale ale Uniunii Europene. Măsura este uneori numită „opțiunea nucleară” a UE și poate fi oprită dacă există o majoritate în acest sens, însă până acum nu au avut loc pași concreți pentru încheierea ei.

Biroul președintei Parlamentului European a oferit însă o altă interpretare a discuției, precizând că Metsola a transmis o poziție care depinde de evoluțiile viitoare.

Aceasta i-ar fi spus lui Magyar „că, în cazul în care Parlamentul va continua să constate progrese pozitive și acțiuni concrete care să răspundă preocupărilor anterioare ale Parlamentului, va fi la latitudinea deputaților europeni și a liderilor grupurilor politice să țină cont de acest lucru atunci când vor analiza pașii următori sau orice calendar potențial”.

De-a lungul timpului, instituțiile europene au criticat Ungaria pentru regresul statului de drept în perioada fostului premier Viktor Orbán.

Cu toate astea, statele membre nu au reușit să ajungă la o majoritate pentru suspendarea drepturilor Budapestei, astfel că procedura continuă.

De la preluarea mandatului de prim-ministru în aprilie, Péter Magyar a cerut oprirea procedurii, în contextul în care dorește implementarea unor reforme necesare pentru deblocarea fondurilor europene de peste 16 miliarde de euro.

Și în interiorul Parlamentului European există poziții diferite.

Liderul PPE, Manfred Weber, a cerut în aprilie încheierea procedurii, în timp ce raportorul pe acest dosar, eurodeputata olandeză Tinneke Strik din grupul Verzilor, spune că mecanismul trebuie să rămână activ până la soluționarea tuturor problemelor.

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