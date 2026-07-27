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Peter Magyar critică discursul ținut de Viktor Orban la Băile Tușnad: Discursul său stârnește tot mai multă plictiseală

Premierul ungar Peter Magyar a lansat, luni, un atac la adresa discursului susținut în weekend de către predecesorul său, Viktor Orban, la Băile Tușnad. El a catalogat discursul lui Orban drept unul care stârnește „tot mai multă plictiseală”, iar „în loc de valori și idei fructuoase, publicul din ce în ce mai redus a fost nevoit să asculte cum Orbán își explică propria înfrângere într-un delir politic din ce în ce mai confuz”.
Peter Magyar critică discursul ținut de Viktor Orban la Băile Tușnad: Discursul său stârnește tot mai multă plictiseală
Premierul ungar Peter Magyar. Sursa foto: Hepta/Mediafax Foto
Diana Nunuț
27 iul. 2026, 19:59, Știri externe
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Premierul ungar Peter Magyar a ținut un discurs luni, în Parlamentul de la Budapesta, în care a vorbit, printre altele, și despre remarcile făcute de predecesorul său, Viktor Orban, în weekend, la Universitatea de Vară de la Băile Tușnad.

El a criticat discursul lui Orban, spunând că acesta „a stârnit tot mai multă plictiseală” și că „în loc de valori și idei fructuoase, publicul din ce în ce mai redus a fost nevoit să asculte cum Orbán își explică propria înfrângere într-un delir politic din ce în ce mai confuz”.

Peter Magyar l-a mai acuzat pe Orban că „își caută șansa revenirii personale în eșecul economic al Ungariei”. Ulterior, el s-a adresat și parlamentarilor Fidesz.

„Credeți că este în regulă ca un politician maghiar – în cazul de față, Viktor Orbán – să spere ca inflația să scape de sub control în Ungaria, așa cum s-a întâmplat ani de zile sub guvernarea sa eșuată? Răspundeți, dragi membri ai Fidesz, vi se pare în regulă? Vi se pare în regulă ca Viktor Orbán să spere că vor dispărea locurile de muncă și că întreprinderile maghiare vor da faliment? Ce fel de lider este acela care vede condiția prealabilă a revenirii sale la putere în eventualele suferințe ale familiilor maghiare sau în declinul țării sale?”, a spus Peter Magyar în Parlamentul ungar. 

El a continuat criticile la adresa parlamentarilor Fidesz, spunând: „Comunitatea voastră politică stă acolo și aplaudă cu mândrie faptul că Viktor Orbán compară guvernul maghiar investit cu Germania hitleristă. Vă pot spune că ceea ce a făcut șeful vostru laș, și ceea ce ați făcut și voi, este o rușine, o rușine, o rușine”.

Ce a spus Viktor Orban despre noua guvernare de la Budapesta

În discursul său de la Universitatea de Vară de la Băile Tușnad, fostul premier ungar Viktor Orban a acuzat executivul condus de Péter Magyar de autoritarism și l-a comparat cu regimurile de stânga din America de Sud.

„Ungaria este noua Venezuela, doar fără bogăția petrolului”, a declarat liderul Fidesz.

Orbán a vorbit despre o „guvernare prin Facebook” și a acuzat noua putere că folosește comunicarea online pentru a evita dezbaterea politică și instituțională.

Orbán a calificat schimbările produse la nivelul instituțiilor statului drept „sfârșitul statului de drept”. El a comparat crearea unei noi autorități pentru gestionarea adversarilor politici cu practicile unor regimuri totalitare.

„Doar comuniștii și Hitler au mai făcut asta înainte”, a afirmat Orbán.

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