Viktor Orbán: „Voi rămâne cât voi putea”. Ce planuri are după retragerea din politică

Viitorul său în fruntea partidului Fidesz depinde atât de propria capacitate de a conduce, cât și de încrederea oamenilor, susține Viktor Orbán.

„Voi rămâne cât voi putea și cât timp oamenii nu vor spune că bătrânul a obosit, că nu mai are ce sfaturi să dea și că ar fi mai bine să stea acasă”, a declarat fostul premier într-un interviu preluat de Daily News Hungary.

El a adăugat că este conștient că acel moment va veni și că va accepta retragerea atunci când va considera că este timpul.

Academia de fotbal, întoarcerea la catedră și familia

Orbán a spus că nu vede retragerea din politică drept sfârșitul activității sale publice. Prima sa prioritate va fi familia pentru că fostul premier are șase nepoți și speră că familia sa se va mări în viitor.

De asemenea, el a declarat că și-ar dori să lucreze la Academia Puskás din Felcsút, pe care a fondat-o și care reprezintă unul dintre cele mai cunoscute proiecte sportive asociate numelui său.

„Există o academie de fotbal pe care am fondat-o. Mi-ar plăcea să lucrez acolo”, a spus Orbán.

Fostul premier al Ungariei intenționează să revină și la activitatea didactică. El a povestit că a predat timp de un semestru, ca lector invitat, la Universitatea Reformată și că își dorește să susțină din nou cursuri și conferințe.

„Mama mea a fost profesoară”, a spus Orbán, explicând că îi place să-i ajute pe tineri să înțeleagă mai bine lumea.

„Sunt convins că voi preda din nou. Am ceva de spus tinerilor”, a adăugat el.

De ce a renunțat la mandatul de deputat

După ce Fidesz a pierdut alegerile parlamentare din aprilie 2026, Viktor Orbán a decis să nu își preia mandatul de deputat. Fostul premier a explicat că intenționa să pregătească o tranziție treptată a conducerii partidului până în 2030, însă înfrângerea electorală i-a schimbat planurile.

El consideră că poate contribui mai mult la reconstrucția Fidesz din afara Parlamentului decât participând la dezbaterile parlamentare. Potrivit lui Orbán, rolul principal în confruntările din Legislativ ar trebui preluat de noua generație de politicieni, în timp ce el va sprijini partidul din culise.

Viktor Orbán a recunoscut că, înaintea alegerilor, a subestimat nevoia unei reînnoiri generaționale în partid. El a spus că ar fi trebuit să își dea seama mai devreme că alegătorii tineri nu mai răspundeau la mesajele sale la fel ca în trecut.

Planuri dincolo de politică

În afara politicii, una dintre marile pasiuni ale lui Viktor Orbán este navigația pe coasta Adriaticii din Croația. Fostul premier a spus că preferă velierele mici și golfurile izolate, iar visul său este să exploreze pe mare întreaga coastă a Mării Mediterane.

16 ani la conducerea Guvernului Ungariei

Viktor Orbán este unul dintre cei mai longevivi lideri politici din Europa Centrală. Lider al partidului Fidesz, el a fost prim-ministru al Ungariei între 1998 și 2002 și apoi între 2010 și 2026, câștigând patru mandate consecutive după revenirea la putere.

La alegerile parlamentare din 2026, partidul său a pierdut majoritatea, iar Péter Magyar a devenit noul prim-ministru al Ungariei, punând capăt celor 16 ani consecutivi în care Orbán a condus guvernul de la Budapesta.