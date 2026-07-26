Suspectul atacului de la Berlin Pride, împușcat mortal de poliție. A atacat trupele speciale cu o armă albă

Suspectul, identificat de autoritățile germane drept Abdul B., în vârstă de 21 de ani, a fost localizat în jurul orei 18:00 ( n.r 19:00 ora României) într-un complex de grădini și cabane din districtul Spandau, în vestul Berlinului.

La operațiune au participat membri ai SEK Berlin, unitatea specială de intervenție a poliției germane.

„Potrivit informațiilor preliminare, acesta a alergat spre forțele de intervenție având asupra sa o armă albă, după care polițiștii au folosit armele de foc”, a transmis Poliția din Berlin.

Pompierii și echipele medicale au început imediat manevrele de resuscitare, însă bărbatul a murit la locul intervenției. Parchetul federal german a confirmat decesul suspectului.

O femeie ucisă și 29 de persoane rănite

Abdul B. era căutat după atacul produs sâmbătă seară, în jurul orei 22:00, în parcul Tiergarten, în apropierea Porții Brandenburg și a zonei în care se desfășura Christopher Street Day, festivalul Pride din capitala Germaniei.

Potrivit anchetatorilor, o dubă albă a intrat pe trotuar și a lovit mai multe persoane, după care vehiculul s-a izbit de un copac. Suspectul ar fi coborât ulterior și ar fi atacat alte persoane cu o armă albă, despre care presa germană relatează că ar fi fost o macetă.

O femeie a murit, iar alte 29 de persoane au fost rănite, unele dintre ele grav. Autoritățile germane au anunțat ulterior că persoanele internate nu se mai aflau în pericol de moarte.

Evenimentele Pride au fost oprite la scurt timp după atac, iar participanții au fost îndemnați să părăsească zona și să evite traseele prin Tiergarten.

Suspect cunoscut pentru legături cu mediile islamiste

Ministrul german de Interne, Alexander Dobrindt, a declarat că toate informațiile strânse până în prezent indică un atac terorist cu motivație islamistă.

Suspectul era cetățean german, provenea dintr-o familie cu origini libaneze și se născuse în Germania în 2005. Potrivit ministrului, acesta intrase anterior în atenția autorităților pentru mai multe infracțiuni, procesul său de radicalizare și legăturile cu mediile islamiste din Berlin.

Autoritățile îl considerau potențial periculos, iar poliția avertizase populația să nu încerce să îl abordeze.

Parchetul Federal al Germaniei a preluat ancheta privind atacul. Investigațiile continuă pentru a stabili dacă suspectul a acționat singur și dacă alte persoane l-au ajutat înainte sau în timpul atacului. Poliția anunțase anterior că una sau mai multe persoane ar fi putut coborî din dubă după impact.

Cancelarul Friedrich Merz a calificat atacul drept o agresiune împotriva societății germane și a promis că autoritățile vor apăra libertatea, deschiderea și valorile democratice ale țării.