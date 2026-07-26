Italia: Peste 400 de persoane evacuate pe mare din cauza unui incendiu în Puglia

Duminică, garda de coastă a Italiei a anunțat că evacuează pe mare peste 400 de persoane, din cauza unui incendiu izbucnit în municipiul Peschici, în Puglia, potrivit AFP.

Singura rută de evacuare fezabilă

„În prezent, peste 400 de turiști și înotători au fost evacuați pe mare, singura rută de evacuare fezabilă ”, a declarat garda de coastă într-un comunicat.

Purtătorul de cuvânt al gărzii de coastă a declarat pentru AFP că se așteaptă ca aproximativ 300 de persoane să fie evacuate.

„Operațiunile sunt încă în desfășurare”. Ele „implică șase nave ale Gărzii de Coastă, (…) trei nave ale Gărzii Financiare, precum și aproximativ zece ambarcațiuni private”. Acestea sunt „destinate transportului de pasageri și sprijinirii operațiunilor de salvare”, se arată în comunicat.

Imaginile arată autospeciale de pompieri și un bombardier cu apă Canadair luptând cu incendiul. În prezent, flăcările nu amenință locuințele din sudul Italiei, potrivit sursei.

Fumul, vizibil de la zeci de kilometri

Norul de fum este însă vizibil de la zeci de kilometri distanță.

„Așteptăm sosirea unui Canadair de la Roma. Situația este în prezent sub control”, a declarat primarul orașului, Luigi d’Arenzo, citat de o publicație locală.