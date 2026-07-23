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Peste 10.000 de persoane au fost evacuate din cauza unui incendiu de vegetație din sud-vestul Franței

Peste 10.000 de persoane, printre care numeroși turiști, au fost evacuate peste noapte în sud-vestul Franței, din cauza unui incendiu de vegetație scăpat de sub control lângă localitatea de coastă Lège Cap-Ferret.
Peste 10.000 de persoane au fost evacuate din cauza unui incendiu de vegetație din sud-vestul Franței
Hepta/Mediafax Foto
Radu Mocanu
23 iul. 2026, 13:20, Știri externe
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Un incendiu de vegetație izbucnit în apropierea localității de coastă Lège-Cap-Ferret, o destinație turistică situată pe litoralul atlantic al Franței, a determinat evacuarea a peste 10.000 de persoane în cursul nopții, notează Associated Press

Potrivit autorităților locale, flăcările s-au extins pe mai mult de 2.000 de hectare, însă până în prezent nu au fost raportate victime. 

Prefectura Gironde a anunțat că aproximativ 500 de pompieri au fost mobilizați pentru stingerea incendiului și limitarea propagării acestuia, precizând că „situația rămâne nefavorabilă”.  

Printre persoanele evacuate se numără numeroși turiști cazați în opt tabere de vacanță și campinguri din regiune, aflată la sud-vest de Bordeaux. 

În plus, peste 1.000 de locuitori din zonele rezidențiale aflate la marginea pădurii au fost evacuați din motive de siguranță. 

Franța s-a confruntat în ultimele săptămâni cu incendii de amploare, favorizate de temperaturile record și de seceta prelungită. 

Într-un bilanț prezentat de ministrul francez de Interne, Laurent Nunez, se arată că de la începutul anului au fost înregistrate peste 12.500 de incendii de vegetație, care au afectat aproape 44.000 de hectare de teren. 

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