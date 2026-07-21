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Doi pompieri francezi au murit în urma stingerii unui incendiu lângă aeroportul din Bordeaux

Doi pompieri francezi au murit în timp ce luptau cu un incendiu uriaș lângă aeroportul din Bordeaux, din sud-vestul Franței.
Doi pompieri francezi au murit în urma stingerii unui incendiu lângă aeroportul din Bordeaux
Ioana Târziu
21 iul. 2026, 22:57, Știri externe
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Doi pompieri au murit în timp ce luptau cu un incendiu uriaș lângă aeroportul din Bordeaux, din sud-vestul Franței, au anunțat oficialii, potrivit BBC.

Incendiul a provenit de la un incendiu de vegetație

Incendiul a avut loc în apropierea uneia dintre parcările aeroportului. Rapoartele din presa franceză arată că acesta a provenit de la un incendiu de vegetație. Ulterior, s-a extins la o clădire.

Imaginile distribuite pe rețelele de socializare arată pasageri coborând dintr-un avion, în timp ce un nor uriaș de fum se ridică în apropiere. Mai multe zboruri programate să sosească pe aeroportul Bordeaux-Mérignac au fost întârziate, potrivit sursei.

Aproximativ 100 de pompieri încearcă să stingă incendiul. Ei sunt sprijiniți de aeronave specializate.

Ministrul de Interne al țării, Laurent Nuñez, a declarat că a fost informat despre decese de către oficialii din departamentul Gironde.

Nuñez a mai spus că va călători în Gironde „cât mai curând posibil”. Va vizita regiunea pentru a supraveghea eforturile de stingere a incendiilor.

Regiunea a fost devastată de mai multe incendii

Gironde este unul dintre departamentele franceze devastate de incendii în ultimele zile. Acestea sunt produse în urma unei serii de valuri de căldură neobișnuite și prelungite, mai arată sursa citată.

Schimbările climatice duc la creșterea temperaturilor în întreaga lume. Europa este continentul cu cel mai rapid nivel de încălzire, încălzindu-se de două ori mai repede decât media globală, potrivit Serviciului Copernicus pentru Schimbări Climatice.

Acest lucru provoacă o creștere a valurilor de căldură de vară. De asemenea, provoacă o presiune mai mare asupra rezervelor de apă ale Europei și incendii mai intense.

Temperaturile record din Europa din această vară au dus la incendii majore în mai multe țări.

Aproximativ 29.000 de hectare de teren au fost distruse de un incendiu de vegetație masiv la nord de capitala Spaniei, Madrid, potrivit aceleiași surse.

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