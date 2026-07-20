Reintroducerea unor pesticide interzise, motiv de scandal în partidele din Franța

La un an după protestele împotriva legii Duplomb, Parlamentul francez dezbate din nou readucerea acetamipridului și flupiradifuronei, potrivit Euronews.

Parlamentarii francezi urmează să voteze luni seară proiectul de lege privind agricultura de urgență.

Articolul ce divizează partidele din Franța

Dintre cele 78 de articole conținute în proiectul de lege, unul în special divizează forțele politice franceze. Reintroducerea, prin derogare, a acetamipridului și flupiradifuronei: Acestea sunt două pesticide interzise în Franța, dar autorizate în Uniunea Europeană pentru anumite sectoare cu dificultăți.

Prim-ministrul Sébastien Lecornu a convocat luni o întâlnire cu principalii reprezentanți ai coaliției guvernamentale (Renaissance, MoDem, Horizons, LR), grupul centrist Liot, precum și cu miniștrii Annie Genevard, Monique Barbut, Mathieu Lefèvre și Laurent Panifous.

Ministrul Tranziției Ecologice, Monique Barbut, a declarat sâmbătă că reintroducerea pesticidelor interzise rămâne „principalul punct de blocaj”, potrivit sursei.

„A face ca acest proiect de lege să eșueze din ideologie, calcul sau frică ar spulbera complet speranțele fermierilor”, a susținut ministrul Agriculturii, Annie Genevard.

Luni, persoane apropiate lui Sébastien Lecornu au confirmat totuși că nu propune eliminarea acestei derogări. El preferă să lase Parlamentul să „decidă” în această privință.

Altă reformă ce a devenit sursă de dispută