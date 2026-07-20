Prima pagină » Știrile zilei » Reintroducerea unor pesticide interzise, motiv de scandal în partidele din Franța

Reintroducerea unor pesticide interzise, motiv de scandal în partidele din Franța

O lege privind reintroducerea a două pesticide interzise a devenit motiv de scandal pentru partidele din Franța. Acetamipridului și flupiradifuronei, deși autorizate în Uniunea Europeană, au divizat atât partidele politice cât și societatea civilă.
Reintroducerea unor pesticide interzise, motiv de scandal în partidele din Franța
Ioana Târziu
20 iul. 2026, 20:31, Știri externe
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

La un an după protestele împotriva legii Duplomb, Parlamentul francez dezbate din nou readucerea acetamipridului și flupiradifuronei, potrivit Euronews.

Parlamentarii francezi urmează să voteze luni seară proiectul de lege privind agricultura de urgență.

Articolul ce divizează partidele din Franța

Dintre cele 78 de articole conținute în proiectul de lege, unul în special divizează forțele politice franceze. Reintroducerea, prin derogare, a acetamipridului și flupiradifuronei: Acestea sunt două pesticide interzise în Franța, dar autorizate în Uniunea Europeană pentru anumite sectoare cu dificultăți.

Prim-ministrul Sébastien Lecornu a convocat luni o întâlnire cu principalii reprezentanți ai coaliției guvernamentale (Renaissance, MoDem, Horizons, LR), grupul centrist Liot, precum și cu miniștrii Annie Genevard, Monique Barbut, Mathieu Lefèvre și Laurent Panifous.

Ministrul Tranziției Ecologice, Monique Barbut, a declarat sâmbătă că reintroducerea pesticidelor interzise rămâne „principalul punct de blocaj”, potrivit sursei.

„A face ca acest proiect de lege să eșueze din ideologie, calcul sau frică ar spulbera complet speranțele fermierilor”, a susținut ministrul Agriculturii, Annie Genevard.

Luni, persoane apropiate lui Sébastien Lecornu au confirmat totuși că nu propune eliminarea acestei derogări. El preferă să lase Parlamentul să „decidă” în această privință.

Altă reformă ce a devenit sursă de dispută

Reforma stocării apei pentru irigațiile agricole, prevăzută în legea de urgență privind agricultura, este o altă sursă de dispută. Mai multe proteste împotriva acestei măsuri sunt planificate săptămâna aceasta. Acestea includ și o demonstrație luni seară la Les Invalides, potrivit aceleiași surse.
Votul asupra acestui proiect de lege are loc în contextul în care recentele valuri de căldură au readus problemele de mediu în prim-planul preocupărilor franceze.

Recomandarea video

FOTO REPORTAJ Acasă la Cristi Chivu / Pinetina, locul unde Inter pregătește sezonul de după doppietta / ”Sunt liniștit, nu mă tem de nimic”
G4Media
Cine e românca aflată pe podium alături de campionii mondiali: „Mi-au tremurat mâinile când l-am văzut pe Messi”
GSP.ro
Oana Țoiu povestește cum s-a întâlnit cu frații Tate la o recepție în SUA și cum au încercat să o abordeze. La câteva zile, au fost arestați la Miami
Gandul
Nostradamus, previziuni îngrijorătoare pentru a doua jumătate a lui 2026: 'Va fi doborât de fulger'
Cancan
FOTO. Prezentatoarea TV, imagini incendiare pe bancheta unui taxi
Prosport
„Gărzile să fie plătite corect, altfel medicii vor migra la privat!” Câți bani pierd cadrele medicale pe noua lege a salarizării
Libertatea
Cele 5 produse din carne pe care măcelarii recomandă să le eviți din supermarket. La ce trebuie să fii atent înainte de cumpărare
CSID
După sute de KM cu acest Audi, există un lucru pe care nu îl mai putem ignora
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia