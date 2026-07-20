Franța: Votul final privind interzicerea rețelelor de socializare pentru minori va avea loc marți

Membrii parlamentului și senatorii din Franța au ajuns la un acord asupra proiectului de lege care interzice accesul persoanelor sub 15 ani la rețelele de socializare, potrivit Le Figaro.

Membrii Adunării Naționale și Senatului au fost reuniți într-o comisie mixtă.

Decizia comisiei mixte a fost definitivă, a anunțat Senatul pe canalele sale de socializare. Acest succes deschide calea pentru un vot în ambele camere chiar de marți.

Proiectul a fost sponsorizat de deputata Laure Miller din partidul Ensemble pour la République (EPR).

Ce prevede proiectul de lege

Acesta propune, printre altele, interzicerea accesului minorilor sub 15 ani la „un serviciu furnizat de o platformă online și care încorporează funcționalitățile unui serviciu de socializare online atunci când, din cauza conținutului difuzat sau a sistemelor de recomandare utilizate, este susceptibil să le dăuneze dezvoltării fizice, mentale sau morale” .

Lista serviciilor interzise trebuie stabilită „printr-un decret al ministrului afacerilor digitale”. Acesta trebuie „emis după consultarea Autorității de Reglementare a Comunicațiilor Audiovizuale și Digitale”, adaugă proiectul de lege.

Ce platforme vor fi accesibile

Această interdicție exclude însă „enciclopediile online” , precum și alte servicii precum „platformele de dezvoltare și partajare a programelor gratuite”, potrivit sursei citate.

Guvernul conta pe această adoptare, pentru a implementa interdicția privind rețelele de socializare începând cu anul școlar 2027. Adoptarea vine alături de interdicția privind telefoanele mobile în licee, inclusă și ea în legislația propusă.

Ministrul delegat pentru inteligență artificială și afaceri digitale, Anne Le Hénanff, a salutat acordul.

„Mâine, Franța va fi prima țară din Europa care stabilește o majoritate digitală pentru a ne proteja mai bine copiii online. Mulțumesc parlamentarilor care au făcut posibil acest progres ”, a scris ea, luni, pe X, potrivit aceleiași surse.