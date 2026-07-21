Trump: Netanyahu nu va fi arestat „sub nicio formă” în SUA. Primarul New York-ului analizează opțiunile

Președintele american Donald Trump a anunțat luni, într-o postare pe Truth Social, că premierul israelian Benjamin Netanyahu nu va fi arestat în timpul vizitei sale oficiale în SUA.

„Benjamin Netanyahu nu va fi arestat, sub nicio formă, în timpul șederii sale în Statele Unite ale Americii. El luptă împotriva Republicii Islamice Iran, care a ucis recent 52.000 de protestatari nevinovați și care, în ultimii 47 de ani, a ucis soldați americani și alte persoane”, a scris liderul de la Casa Albă pe Truth Social.

Mamdani: Netanyahu își are locul la Haga

Reacția sa vine după ce zilele trecute, primarul New York-ului, Zohran Mamdani, a afirmat că analizează posibilitatea ca administrația sa să-l aresteze pe Netanyahu în cazul în care acesta va vizita orașul în timpul Adunării Generale a ONU, care va avea loc în septembrie, potrivit Reuters.

„Cred că prim-ministrul Netanyahu își are locul la Haga. Este un criminal de război care a fost pus sub acuzare de Curtea Penală Internațională”, a declarat Mamdani într-un podcast video al New York Times intitulat „The Interview”.

Mandat de arestare pe numele lui Netanyahu

În anul 2024, Curtea Penală Internațională (CPI) de la Haga a emis un mandat de arestare pe numele lui Netanyahu pentru presupuse crime de război comise în timpul războiului din Gaza. În replică, Israelul respinge jurisdicția curții și a negat de mai multe ori că ar fi comis crime de război.

Alți lideri israelieni, printre care Yoav Gallant, fostul ministru al apărării al țării, precum și liderul militar al Hamas, Mohammed Deif, au făcut, de asemenea, obiectul unor mandate de arestare emise de CPI.

În plus, Israelul a reacționat și la comentariile făcute de Mamdani.

„Mamdani pare interesat să distragă atenția publicului de la propriile sale nebunii și să-l atace pe liderul statului evreu și al singurei democrații din Orientul Mijlociu”, se menționează într-o postare pe X, potrivit Reuters.