Procurorul care a vrut să-i aresteze pe Putin și Netanyahu, debarcat de CPI. Motiv: relații sexuale nepotrivite

Demiterea oficială a celebrului procuror al CPI, Karim Khan, va fi decisă printr-un vot la Adunarea Statelor Părți la CPI, care va avea loc pe 24 iulie la New York. Khan a negat în repetate rânduri orice faptă ilegală.
Biroul Executiv al CPI consideră însă că procurorul „a comis o încălcare gravă a obligațiilor și o abatere gravă”.
„Decizia este ilegală, nedreaptă din punct de vedere procedural și nu este susținută de dovezi”, au declarat avocații procurorului pentru agenție.
În 2024, mai multe femei l-au acuzat pe procuror de agresiune sexuală. Acesta a negat toate acuzațiile.
La sfârșitul anului 2024, CPI a deschis o anchetă. Din mai 2025, dl Khan se află în concediu fără plată.
La începutul lunii iunie a acestui an, Curtea Penală Internațională l-a suspendat pe Karim Khan din funcție.
Karim Khan este procuror al CPI din iunie 2021.
În 2023, Khan a emis un mandat de arestare pe numele președintelui rus Vladimir Putin și Ombudsmanului pentru Copil al Rusiei, Maria Lvova-Belova.
Comitetul de Investigații al Rusiei a deschis ulterior un dosar penal împotriva domnului Khan și a judecătorilor CPI. Kremlinul a menționat că Rusia nu recunoaște jurisdicția curții.
Procurorul-șef al Curții Penale Internaționale (CPI), Karim Khan, a solicitat pe parcursul mandatului său mandate de arestare împotriva mai multor lideri politici și militari de rang înalt, acuzați de crime de război și crime împotriva umanității:
Karim Khan este avocat britanic și renumit expert în drept internațional, cunoscut la nivel mondial în special pentru rolul său de procuror-șef al Curții Penale Internaționale (CPI).
Ca urmare a procedurilor de la Haga, autoritatea de reglementare a avocaților din Regatul Unit (Bar Standards Board) i-a suspendat temporar și din dreptul de a profesa ca avocat în Anglia și Țara Galilor.