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Procurorul care a vrut să-i aresteze pe Putin și Netanyahu, debarcat de CPI. Motiv: relații sexuale nepotrivite

Biroul Executiv al Curții Penale Internaționale (CPI) a cerut demiterea procurorului Karim Khan pentru o relație sexuală nepotrivită cu un membru junior al personalului, relatează Reuters .
Procurorul care a vrut să-i aresteze pe Putin și Netanyahu, debarcat de CPI. Motiv: relații sexuale nepotrivite
Sorina Matei
24 iun. 2026, 16:30, Știri externe
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Demiterea oficială a celebrului procuror al CPI, Karim Khan, va fi decisă printr-un vot la Adunarea Statelor Părți la CPI, care va avea loc pe 24 iulie la New York. Khan a negat în repetate rânduri orice faptă ilegală.

Biroul Executiv al CPI consideră însă că procurorul „a comis o încălcare gravă a obligațiilor și o abatere gravă”.

„Decizia este ilegală, nedreaptă din punct de vedere procedural și nu este susținută de dovezi”, au declarat avocații procurorului pentru agenție.

În 2024, mai multe femei l-au acuzat pe procuror de agresiune sexuală. Acesta a negat toate acuzațiile.

La sfârșitul anului 2024, CPI a deschis o anchetă. Din mai 2025, dl Khan se află în concediu fără plată.

La începutul lunii iunie a acestui an, Curtea Penală Internațională l-a suspendat pe Karim Khan din funcție.

Ce decizii a luat Karim Khan?

Karim Khan este procuror al CPI din iunie 2021.

În 2023, Khan a emis un mandat de arestare pe numele președintelui rus Vladimir Putin și Ombudsmanului pentru Copil al Rusiei, Maria Lvova-Belova.

Comitetul de Investigații al Rusiei a deschis ulterior un dosar penal împotriva domnului Khan și a judecătorilor CPI. Kremlinul a menționat că Rusia nu recunoaște jurisdicția curții.

Procurorul-șef al Curții Penale Internaționale (CPI), Karim Khan, a solicitat pe parcursul mandatului său mandate de arestare împotriva mai multor lideri politici și militari de rang înalt, acuzați de crime de război și crime împotriva umanității:

  • Benjamin Netanyahu: premierul Israelului, acuzat de utilizarea înfometării civililor ca metodă de război și de atacuri intenționate împotriva populației civile. 
  • Yoav Gallant: fostul ministru israelian al Apărării, vizat pentru aceleași acuzații privind gestionarea acțiunilor militare din Fâșia Gaza. 
  • Yahya Sinwar: liderul Hamas din Fâșia Gaza, acuzat de exterminare, crimă, luare de ostatici, acte de violență sexuală și tortură. 
  • Mohammed Deif: comandantul aripii militare a Hamas (Brigăzile Al-Qassam), acuzat de crime împotriva umanității în timpul atacurilor din 7 octombrie. 
  • Ismail Haniyeh: fostul lider politic al Hamas, inclus în cererea inițială pentru aceleași atrocități.

Karim Khan este avocat britanic și renumit expert în drept internațional, cunoscut la nivel mondial în special pentru rolul său de procuror-șef al Curții Penale Internaționale (CPI).

Ca urmare a procedurilor de la Haga, autoritatea de reglementare a avocaților din Regatul Unit (Bar Standards Board) i-a suspendat temporar și din dreptul de a profesa ca avocat în Anglia și Țara Galilor.

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