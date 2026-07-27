Netanyahu, reacție dură după ce primarul New Yorkului a cerut să fie arestat: „Alimentează ura”

În același timp, Netanyahu a respins din nou acuzațiile de crime de război formulate de Curtea Penală Internațională (CPI), pe care le-a catalogat drept „false” și lipsite de credibilitate, scrie AP.

Disputa pornește de la mandatul emis de Curtea Penală Internațională

Conflictul dintre cei doi a izbucnit după ce Zohran Mamdani a afirmat săptămâna trecută că Benjamin Netanyahu nu este binevenit în New York și că autoritățile federale americane ar trebui să pună în aplicare mandatul de arestare emis de Curtea Penală Internațională. Primarul a recunoscut însă că administrația orașului și poliția din New York nu au competența legală de a executa un astfel de mandat. „Benjamin Netanyahu nu este binevenit în New York și niciun alt presupus criminal de război aflat în libertate”, a declarat Mamdani într-un mesaj video.

Netanyahu: „Primarul ar trebui să îi reprezinte pe toți newyorkezii”

Într-un interviu acordat postului Fox News, premierul israelian a spus că va participa în septembrie la reuniunea anuală a liderilor mondiali organizată de Organizația Națiunilor Unite, în ciuda declarațiilor primarului. „Ar trebui să fie primarul tuturor locuitorilor din New York – evrei, creștini, musulmani, ai tuturor. În schimb, încearcă să întoarcă un grup împotriva altuia”, a afirmat Netanyahu. Premierul israelian a susținut că astfel de declarații contribuie la amplificarea tensiunilor și a antisemitismului, despre care spune că este în creștere în Statele Unite și în alte state occidentale.

Liderul israelian respinge acuzațiile CPI

Netanyahu a calificat drept „false” acuzațiile de crime de război formulate de Curtea Penală Internațională în legătură cu războiul din Gaza. El a invocat și scandalul care l-a vizat pe procurorul-șef al Curții, suspendat recent din funcție în urma unor acuzații de comportament sexual necorespunzător, susținând că mandatul de arestare ar fi fost emis pentru a distrage atenția de la acea situație. Curtea Penală Internațională a emis mandate de arestare pe numele lui Benjamin Netanyahu, al fostului ministru israelian al Apărării și al unui fost lider Hamas, acuzându-i de crime împotriva umanității în contextul conflictului din Fâșia Gaza.

Netanyahu avertizează asupra schimbării climatului politic din SUA

Premierul israelian și-a exprimat îngrijorarea și în privința sprijinului politic pentru Israel în Statele Unite. Potrivit acestuia, consensul bipartizan care a caracterizat timp de decenii relația dintre Washington și Ierusalim începe să se erodeze, în special pe fondul ascensiunii aripii progresiste din Partidul Democrat. Netanyahu a afirmat că numeroși membri ai comunității evreiești din New York îi spun că se simt tot mai puțin în siguranță în actualul climat politic.

Trump îi garantează că nu va fi arestat

Controversa apare cu doar câteva zile înainte ca Benjamin Netanyahu să ajungă în Statele Unite. Președintele Donald Trump a transmis anterior că premierul israelian „nu va fi arestat sub nicio formă” pe teritoriul american, în ciuda mandatului emis de Curtea Penală Internațională. Vizita lui Netanyahu include o întâlnire cu Donald Trump și participarea la funeraliile senatorului republican Lindsey Graham, unul dintre cei mai cunoscuți susținători ai Israelului în Congresul american.