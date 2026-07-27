Turist atacat violent de o creatură marină misterioasă, experții sunt nedumeriți

Bărbatul înota la câțiva metri de țărm când a fost mușcat, conform publicației locale Positano News.

Rănit grav, a cerut imediat ajutor. Potrivit Corriere della Sera, turistul urma un tratament anticoagulant, ceea ce ar fi agravat hemoragia.

Alți înotători au alertat salvamarii de pe plaja vecină. Aceștia l-au preluat rapid, i-au acordat primul ajutor și au reușit să oprească sângerarea înainte de transportul la spital. Starea bărbatului este acum stabilă.

Ce specii de pești sunt suspectate

Adâncimea rănii i-a surprins atât pe experți, cât și pe localnici. Aceștia nu au reușit să identifice cu certitudine peștele responsabil, dar avansează două ipoteze.

Prima variantă este peștele-balistă, o specie prezentă în Marea Mediterană, cu o mandibulă deosebit de puternică. Acesta poate deveni agresiv atunci când își apără teritoriul, în special în perioada de reproducere din lunile de vară.

A doua ipoteză este micul baracudă, cunoscut și drept „becuna cu gura galbenă”. Deși specia se regăsește în mod tradițional în ape mai calde, este observată tot mai des în Marea Mediterană. Fenomenul este atribuit încălzirii apei mării. Are dinți ascuțiți și poate provoca mușcături adânci.

Potrivit Corriere della Sera, mai mulți înotători au semnalat recent mușcături mici la picioare sau glezne. Incidentele au avut loc pe coasta amalfitană și în peninsula Sorrento. Aceste răni ar fi însă provocate de pești mai mici și sunt considerate incomparabile cu cea suferită de turistul elvețian.