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O persoană a fost arestată iar alta este căutată de polițiști după atacul armat din Seattle

Poliția a arestat o persoană și caută o alta după atacul armat de la un festival culinar din Seattle. În urma acestuia, au murit 3 persoane, iar alte patru au fost rănite, inclusiv un copil de doi ani.
O persoană a fost arestată iar alta este căutată de polițiști după atacul armat din Seattle
Foto: Pixabay
Ioana Târziu
27 iul. 2026, 12:35, Știri externe
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Un suspect a fost arestat iar poliția caută un altul după ce au izbucnit focuri de armă la un festival culinar din Seattle, potrivit AP.

Trei persoane au murit iar alte patru au fost rănite

În urma atacului armat, trei persoane au murit iar alte patru au fost rănite, inclusiv un copil.

Anchetatorii cred că cei doi suspecți trăgeau unul în celălalt și. Deși unul dintre ei a rămas în libertate, adjunctul șefului poliției din Seattle a declarat duminică seara că nu există nicio amenințare continuă la adresa publicului.

Poliția nu avea o descriere a suspectului rămas în libertate, potrivit sursei.

Două persoane au murit la fața locului, iar o a treia a murit la spital. Cei patru răniți, inclusiv un băiat de 2 ani, au fost spitalizați și în stare stabilă. Restul răniților erau adulți. Adjunctul șefului poliției nu a putut spune dacă vreuna dintre victime a fost implicată în conflict.

Focurile de armă au început în jurul orei locale 18:00, în ultimele ore ale unui festival anual de trei zile. Evenimentul atrage sute de vânzători de alimente și articole cu amănuntul, precum și artiști, mai arată sursa citată.

Un suspect s-a predat la fața locului

Zeci de ofițeri asigurau securitatea la eveniment, iar unii l-au văzut pe unul dintre suspecți trăgând. Un suspect s-a predat la fața locului, dar celălalt a fugit. Forțele de ordine l-au căutat, însă fără succes.

Un număr mare de polițiști și echipaje de urgență au intervenit la fața locului. Aceștia au început să evacueze zona din jurul vastului campus Seattle Center.

Martorii prezenți la festival au declarat că au auzit între șapte și opt focuri de armă, iar unul dintre participanți a afirmat că i s-a părut că s-au tras „cel puțin douăzeci de focuri”.

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