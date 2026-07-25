„Spectacolul trebuie să continue”: Trump se întoarce la Cina Corespondenților la trei luni de la atacul armat

Vineri seara, președintele american Donald Trump s-a întors la cina reprogramată a Asociației Corespondenților de la Casa Albă, potrivit AP.

„Urma să fie o experiență fantastică”, a spus Trump despre discursul pe care se pregătea să-l țină în aprilie.

Cu trei luni în urmă, un bărbat înarmat a dus la anularea evenimentului de la Washington și la reprogramarea sa.

„Spectacolul trebuie să continue”

„Așa cum am spus acum trei luni, spectacolul trebuie să continue”, a spus președintele la începutul discursului său. Acesta a salutat, de asemenea, decizia de reprogramare a cinei. El a făcut referire la „tentativa de asasinat în masă”, care s-ar fi putut întâmpla în luna aprilie.

La începutul discursului său, Trump a semnalat că a decis să-și modereze tonul, păstrând totuși câteva remarci. „Acesta este într-adevăr cel mai mare grup de oameni cu «Sindromul deranjamentului Trump» reuniți la un moment dat”, a transmis el publicului mediatic.

Revenirea lui Trump la cina corespondenților, precum și promisiunea sa de a reveni și anul viitor, a reprezentat un moment notabil în relația sa cu presa, potrivit sursei.

Discursul, plin de replici la adresa persoanelor pe care nu le agreează

Discursul liderului de la Casa Albă a durat puțin peste o oră. Acesta a fost plin de replici vagi la adresa unor persoane pe care nu le agreează, de la Jane Fonda la Bruce Springsteen și „Barack Hussein Obama”.

Printre alte ținte ale discursului președintelui american, s-au numărat prezentatorii de emisiuni Jimmy Fallon și Jimmy Kimmel, precum și alți deputați sau guvernatori SUA.

Președintele și-a exprimat, de asemenea, mândria față de sala de bal a hotelului Waldorf Astoria, fostul Trump International Hotel.

„Un loc pe care îl cunosc foarte bine, pentru că eu l-am construit”

„Este minunat să fiu din nou într-un loc pe care îl cunosc foarte bine, pentru că eu l-am construit”, a declarat Trump.

El a menționat pe scurt războiul din Iran. De asemenea, a făcut câteva remarci despre sala de bal pe care o construiește la Casa Albă. Mai mult, a profitat de ocazie pentru a glumi despre posibilitatea de a servi un al treilea mandat. Acest lucru interzis este de cel de-al 22-lea amendament al Constituției SUA, potrivit aceleiași surse.

„A treia oară va fi și mai bună”

„La fel ca în timpul președinției mele, a doua oară e întotdeauna mai bună”, a glumit Trump. „Și a treia oară va fi și mai bună”, a continuat el.

Ulterior, a adăugat „glumesc doar.” Apoi, la final, și-a pus o șapcă roșie pe care scria „Trump 2028” și a anunțat din nou că își prezintă candidatura.

Cina reprogramată avea loc de data aceasta într-o sală mai mică. Avea o capacitate de doar aproximativ 700 de persoane. Securitatea a fost considerabil mai strictă. Oaspeții au intrat printr-o singură parte, au trecut prin două controale de identitate și au trecut pe lângă un câine de detectare, ofițeri înarmați și agenți de securitate. Nu a existat covor roșu și nu au existat recepții separate cu cocktailuri înainte de cină, mai arată sursa.

Trump și-a încheiat discursul cu o încercare de a repara problemele sale cu jurnaliștii.

„Când nu voi fi prin preajmă, veți fi cu toții faliți”

„Am mult respect pentru profesia dumneavoastră”, le-a spus el jurnaliștilor adunați. De asemenea, și-a lăudat propriul succes și a declarat: „Când nu voi fi prin preajmă, veți fi cu toții faliți”.

Președintele american a concluzionat cu ideea că „nu știam la ce să mă aștept. E mult mai rău decât credeam inițial”.