Cina Corespondenților de la Casa Albă a fost reprogramată după atacul din luna aprilie

Asociația Corespondenților de la Casa Albă a anunțat marți că Cina anuală a fost reprogramată pentru luna iulie după ce la ediția din luna aprilie a avut loc un atac armat, care a determinat evacuarea evenimentului la care participau oficiali de rang înalt ai administrației Trump.
Hepta/Mediafax Foto
Radu Mocanu
02 iun. 2026, 21:38, Știri externe
Asociația Corespondenților de la Casa Albă  a anunțat că va organiza pe 24 iulie o nouă ediție a cinei sale anuale. 

„Această cină nu va fi doar o oportunitate de a ne desfășura programul. Va fi o declarație că violența nu are ce căuta în viața americană și că presa liberă nu va fi intimidată și redusă la tăcere. Nu vom permite unui act de violență să aibă ultimul cuvânt, mai ales într-un an în care reflectăm asupra celei de-a 250-a aniversări a Americii și a tot ceea ce reprezentăm”, a transmis președinta asociației, Weijia Jiang, citată de CBS News

Evenimentul din iulie va avea un format mai restrâns și va beneficia de măsuri de securitate semnificativ consolidate, precum și de proceduri noi de acces. Detaliile privind locul de desfășurare urmează să fie anunțate ulterior. 

Evenimentul din aprilie a fost marcat de un atac armat în momentul în care un bărbat înarmat a încercat să forțeze un punct de control al securității. 

În urma incidentului, președintele Donald Trump, vicepreședintele JD Vance și mai mulți membri ai guvernului au fost evacuați, iar participanții s-au adăpostit sub mese până la securizarea zonei. 

Suspectul atacului a fost identificat drept Cole Allen, în vârstă de 31 de ani. Acesta a fost pus sub acuzare pentru tentativa de asasinare a președintelui, agresarea unui agent federal cu o armă mortală și încălcarea legislației privind armele de foc.  

Potrivit procurorilor, bărbatul era înarmat cu o pușcă, un pistol și mai multe cuțite în momentul atacului. 

În timpul incidentului, un agent al Serviciului Secret a fost împușcat, însă vesta antiglonț pe care o purta a împiedicat rănirea gravă a acestuia.

Cole Allen a pledat nevinovat pentru toate capetele de acuzare și va rămâne în detenție până la începerea procesului.

