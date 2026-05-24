Atacatorul care a deschis focul la Casa Albă susținea că este Iisus Hristos

Bărbatul înarmat, care spunea că este Iisus Hristos, a deschis focul în fața Casei Albe sâmbătă seara, înainte de a fi doborât rapid de agenții Serviciului Secret, relatează New York Post.
Serviciul Secret - caracter ilustrativ. Sursa foto: Hepta/Mediafax Foto
Alexandra-Valentina Dumitru
24 mai 2026, 06:19, Știri externe
Nasire Best, în vârstă de 21 de ani, a tras asupra unui punct de control în jurul orei 18:10, după ce a fost văzut mergând într-un mod ciudat în sus și în jos pe strada 17th St. Northwest, au declarat surse pentru The Post.

A reușit să tragă doar câteva focuri înainte de a fi împușcat mortal într-o ploaie de gloanțe trase de agenții federali.

Cel puțin un trecător a fost lovit și rănit grav în timpul schimbului de focuri, au declarat sursele.

Deși motivul atacului nu a fost confirmat, sursele au spus că Best este o persoană cu probleme psihice, bine cunoscută Serviciului Secret pentru că se învârtea în mod repetat în jurul diverselor puncte de acces și care a încălcat o hotărâre judecătorească anterioară de a se ține la distanță de Casa Albă.

„FBI-ul se află la fața locului și sprijină Serviciul Secret în răspunsul la focurile de armă trase în apropierea incintei Casei Albe – vom informa publicul pe măsură ce vom putea”, a postat directorul FBI, Kash Patel, pe X.

Incidentul i-a îngrozit pe jurnaliști

Sunetul focurilor de armă din timpul incidentului i-a îngrozit pe membrii presei care își desfășurau activitatea normală de reportaj la Casa Albă, inclusiv pe un reporter ABC care a fost văzut aruncându-se la pământ pentru a se adăposti în timpul unei transmisiuni în direct.

„Eram în mijlocul înregistrării pe iPhone pentru un videoclip de socializare de pe peluza nordică a Casei Albe când am auzit focurile de armă”, a spus Selina Wang, corespondent senior al ABC la Casa Albă.

Serviciul Secret a închis rapid Casa Albă și le-a spus reporterilor să se adune pe peluza nordică și să fugă în sala de conferințe de presă. După aproximativ o jumătate de oră, închiderea a fost ridicată.

Best, care a fost imobilizat de membrii Diviziei în uniformă a Serviciului Secret, fusese internat involuntar pe 26 iunie pentru obstrucționarea traficului rutier la intersecția dintre 15th Street și E Street NW, înainte de a fi arestat din nou pe 10 iulie pentru intrare ilegală.

„A susținut că este Iisus Hristos și dorea să fie arestat”

În acel incident, Best a ocolit un punct de control pietonal restricționat al Casei Albe, trecând printr-o bandă de ieșire cu turnichet. Acesta a făcut declarații nebunești când poliția din D.C. și agenții Serviciului Secret l-au reținut.

„[Best] a susținut că este Iisus Hristos și că dorea să fie arestat”, se arată în procesele-verbale ale instanței referitoare la incident.

Deși nu se știe dacă împușcăturile au avut vreun motiv politic, liderii de pe ambele părți ale spectrului politic au condamnat violența politică după incident.

Focurile de armă au răsunat la aproximativ o lună după ce un trăgător a deschis focul la Cina  Corespondenților de la Casa Albă, la care participa Trump.

