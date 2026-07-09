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Iranul ripostează la atacurile americane

Joi dimineața, în Orientul Mijlociu, represaliile promise de Iran pentru atacurile americane par să fi început, cu sirene care avertizează asupra unei amenințări iminente atât în Bahrain, cât și în Kuweit, potrivit autorităților.
Iranul ripostează la atacurile americane
Mediafax Foto. Imagine cu caracter ilustrativ
Laurentiu Marinov
09 iul. 2026, 04:59, Știri externe
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Represaliile promise de Iran la atacurile americane prin să fi început, cu sirene care avertizează asupra unei amenințări iminente atât în ​​​​Bahrain, cât și în Kuweit, potrivitlor, relatează CNN .

Armata kuweitiană a declarat că apărarea sa aeriană răspunde în prezent la „amenințări cu rachete ostile și drone”, avertizând că s-ar putea auzi explozii.

Ministerul de Interne din Bahrain a declarat că sirenele sună și a îndemnat cetățenii să „rămână calmi și să se îndrepte către cel mai apropiat loc sigur”.

Oficialii iranieni avertizaseră asupra unui răspuns, în urma ultimelor atacuri americane asupra Iranului de miercuri seară.

Forțele armate ale Iranului au vizat anterior situri militare americane atât în ​​​​Bahrain, cât și în Kuweit.

Armata americană a anunțat miercuri seară că a reluat atacurile asupra Iranului.

Decizia președintelui Donald Trump de a continua o nouă rundă de atacuri asupra Iranului miercuri seară s-a datorat parțial furiei sale față de faptul că Strâmtoarea Ormuz nu este încă complet deschisă – și parțial pentru că Iranul a lovit navele care tranzitau strâmtoarea în timp ce participa la un summit NATO, a declarat pentru CNN un oficial american.

Frustrarea lui Trump a ieșit la iveală în timp ce acesta discuta cu reporterii la Ankara, unde a spus că armistițiul s-a „încheiat” și a anunțat noua rundă de atacuri. Oficialul a spus că momentul atacurilor inițiale ale Iranului în strâmtoare l-a deranjat în mod special pe Trump, având în vedere că acestea au avut loc în timp ce Trump se întâlnea cu lideri străini pe scena mondială la summitul NATO.

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