Rusia cere Turciei să convingă Ucraina să nu-i mai atace sistemul energetic: „Să-și folosească influența”

Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, a afirmat miercuri faptul că speră ca Turcia și alte țări să determine Ucraina să nu mai atace sistemele energetice ruse.

Acesta susține că Moscova „a atras în repetate rânduri atenția colegilor noștri turci” în legătură cu atacurile Ucrainei și asupra „încercărilor constante” ale acesteia de a lovi infrastructura asociată transportului de gaze prin conductele Blue Stream.

Blue Stream este o conductă importantă care transportă gaze naturale direct din Rusia către Turcia.

„Considerăm că acesta este… un comportament extrem de periculos. Cu siguranță luăm măsuri pentru a minimiza pericolele acestor atacuri. Dar sperăm cu siguranță că omologii noștri turci și alte țări își vor folosi influența pentru a avertiza regimul de la Kiev să se abțină de la astfel de acțiuni”, a spus Peskov, notează Sky News.

Ucraina a lansat în ultima perioadă mai multe atacuri asupra Rusiei, în încercarea de a limita capacitățile acesteia de a riposta și de a provoca noi pagube.

În noaptea de marți spre miercuri, forțele armate ucrainene au atacat instalații petroliere și obiective militare din mai multe regiuni ale Rusiei, fiind vizate rafinăria „Rosneft” din Saratov, stația de comprimare „Krasnodarskaya”, dar și aerodromul militar din Borisoglebsk.