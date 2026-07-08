Italia: Doi morți în urma unei explozii la o fabrică de artificii

Două persoane au fost ucise miercuri, în urma unei explozii produse la un depozit de pulbere de artificii, la o fabrică de artificii din Italia, potrivit AFP.
Cadavrele celor două victime au fost „descoperite sub dărâmături ”, a declarat un purtător de cuvânt al pompierilor. Însă, acesta nu le-a specificat identitatea.
Potrivit presei italiene, una dintre victime a fost un angajat al fabricii din provincia Rieti. Aceasta este situată la 70 km nord-est de Roma, arată sursa citată.
A doua victimă a fost o femeie. Ea se afla în apropiere în momentul dezastrului, relatează presa locală.
Alți doi angajați au supraviețuit exploziei, au declarat pompierii pentru AFP. Însă, aceștia nu au oferit informații suplimentare despre starea lor.
O explozie anterioară a avut loc la aceeași fabrică, în iulie 2023. În urma acesteia, au murit trei persoane, mai arată sursa.