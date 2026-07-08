Prima pagină » Știrile zilei » Italia: Doi morți în urma unei explozii la o fabrică de artificii

Italia: Doi morți în urma unei explozii la o fabrică de artificii

O explozie produsă la un depozit de pulbere de artificii, la o fabrică de artificii din Italia, a dus la moartea a două persoane.
Italia: Doi morți în urma unei explozii la o fabrică de artificii
Sursa foto: Pixabay
Ioana Târziu
08 iul. 2026, 16:06, Știri externe
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Două persoane au fost ucise miercuri, în urma unei explozii produse la un depozit de pulbere de artificii, la o fabrică de artificii din Italia, potrivit AFP.

Trupurile, găsite „sub dărâmături”

Cadavrele celor două victime au fost „descoperite sub dărâmături ”, a declarat un purtător de cuvânt al pompierilor. Însă, acesta nu le-a specificat identitatea.

Potrivit presei italiene, una dintre victime a fost un angajat al fabricii din provincia Rieti. Aceasta este situată la 70 km nord-est de Roma, arată sursa citată.

A doua victimă a fost o femeie. Ea se afla în apropiere în momentul dezastrului, relatează presa locală.

Doi angajați au supraviețuit în urma exploziei

Alți doi angajați au supraviețuit exploziei, au declarat pompierii pentru AFP. Însă, aceștia nu au oferit informații suplimentare despre starea lor.

O explozie anterioară  a avut loc la aceeași fabrică, în iulie 2023. În urma acesteia, au murit trei persoane, mai arată sursa.

Recomandarea video

Câteva zeci de magistrați vor despăgubiri de la stat pentru că „au pierdut șansa de câștiguri materiale” / Magistrații cer în total 5,5 milioane de lei
G4Media
Le mai recunoști? Fostele prezentatoare ale știrilor sportive au atras toate privirile la evenimentul lui Cătălin Botezatu
GSP.ro
Se schimbă legislația imigrărilor din august 2026. Cum vor putea firmele să aducă muncitori din afara UE
Gandul
Ce note au luat copiii vedetelor din România la Bacalaureat 2026: 'Este o premieră!'
Cancan
Imagini incendiare cu tânăra de 32 de ani care se iubește cu bărbatul influent de 85 de ani
Prosport
Mărturia unei foste lucrătoare în azilele lui Viorel Pașca: „Au fost și bune, și rele. Tot ce găteam pentru bolnavi era din produse expirate. Ce rămânea dădea la struți”
Libertatea
Plaja secretă din România care îi cucerește pe turiștii sătui de stațiunile aglomerate. E o adevărată oază de liniște
CSID
Am văzut noua Dacia MADE IN TURCIA. Noul crossover sub 25.000 de euro care provoacă Skoda Octavia Combi și Volkswagen Golf Variant
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia
Am observat că ne citești din . Avem o versiune dedicată acestei țări. Vrei să o încerci?
Da