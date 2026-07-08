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Dovezile ADN de la asasinarea lui Charlie Kirk, contestate de avocații inculpatului

Avocații bărbatului acuzat de uciderea lui Charlie Kirk vor continua să pună la îndoială fiabilitatea testelor ADN, despre care procurorii spun că îl leagă pe inculpat de arma presupusă a crimei. Audierile încep miercuri și vor continua timp de o săptămână.
Dovezile ADN de la asasinarea lui Charlie Kirk, contestate de avocații inculpatului
Ioana Târziu
08 iul. 2026, 16:56, Știri externe
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Avocații bărbatului acuzat de uciderea activistului conservator Charlie Kirk ar putea continua să pună la îndoială fiabilitatea testelor ADN, potrivit AP

Procurorii spun că testele AND îl leagă pe inculpat de arma presupusă a crimei.

Audierile în acest caz vor dura o săptămână și încep miercuri, potrivit sursei citate.

Concluziile analistului, puse la îndoială

Un membru al echipei de apărare a inculpatului a interogat marți o analistă ADN de la FBI. Acesta a interogat-o despre tehnicile folosite pentru a-l lega pe inculpat de o pușcă găsită înfășurată într-un prosop la Universitatea Utah Valley. Acolo, Kirk a fost împușcat în septembrie anul trecut, în timp ce vorbea în fața unei mulțimi.

Avocatul apărării a pus la îndoială concluziile analistului. Această temă probabil va reapărea în timpul audierii preliminare de cinci zile, conform aceleiași surse.

„Nu-l poate potrivi pe inculpat cu mostrele puse sub semnul întrebării”, a concluzionat avocatul.

Procurorul adjunct al comitatului Utah a transmis că fiabilitatea testelor ADN ar putea fi examinată dacă acest caz ajunge în instanță. El a sugerat că audierea preliminară nu este momentul potrivit pentru a aborda problema.

„Instanța va stabili la proces dacă îndeplinește pragul de fiabilitate”, potrivit procurorului.

Procurorii vor pedeapsa cu moartea

Procurorii intenționează să solicite pedeapsa cu moartea în acest caz. Aceștia încearcă să-l convingă pe judecător că au suficiente dovezi pentru a-l aduce pe inculpat în fața instanței pentru omor, arată sursa.

Bărbatul nu a pledat încă. Avocații săi nu au comentat cu privire la vinovăția sau nevinovăția sa. Cu toate acestea, au încercat să obțină retragerea pedepsei cu moartea. Însă, nu au avut succes până acum.

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