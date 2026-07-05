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Audierile continuă în cazul uciderii lui Charlie Kirk. Procurorii solicită pedeapsa cu moartea pentru bărbatul acuzat

Audierile privind uciderea lui Charlie Kirk vor începe luni. Procurorii care solicită pedeapsa cu moartea vor argumenta că bărbatul acuzat de uciderea activistului conservator ar trebui să fie judecat pentru crimă.
Audierile continuă în cazul uciderii lui Charlie Kirk. Procurorii solicită pedeapsa cu moartea pentru bărbatul acuzat
Ioana Târziu
05 iul. 2026, 19:26, Știri externe
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Procurorii își vor prezenta argumentele împotriva bărbatului acuzat de uciderea lui Charlie Kirk, potrivit AP.

Audierea începe săptămâna viitoare

Audierea preliminară de cinci zile va începe luni. Va fi prima dată când membrii familiei lui Kirk se vor afla în sala de judecată din Utah alături de inculpatul Tyler Robinson . Audierea va fi transmisă în direct.

Procurorii care solicită pedeapsa cu moartea vor argumenta că bărbatul acuzat de uciderea activistului conservator ar trebui să fie judecat pentru crimă, arată sursa.

Robinson s-a predat după împușcături. Procurorii susțin că i-a trimis și un mesaj text prin care i-a confesat partenerului său. De asemenea, a lăsat un bilet în care spunea că a avut ocazia să o omoare pe una dintre principalele voci conservatoare ale națiunii „și că voi profita”.

Nu a pledat înainte de proces

Cu toate acestea, el nu a pledat în acest proces, potrivit sursei citate.

El este acuzat de crimă agravată în cazul asasinării lui Kirk. Activistul conservator se adresa unei mulțimi de mii de persoane la Universitatea Utah Valley, pe 10 septembrie. Avocații săi nu au comentat cu privire la vinovăția sau nevinovăția sa.

Pedeapsa cu moartea este o opțiune în Utah doar atunci când o infracțiune are circumstanțe agravante. Procurorii vor argumenta în cazul lui Robinson că împușcăturile lui Kirk i-au pus în pericol pe ceilalți prezenți.

Ce intenționează procurorii

Procedura va semăna cu un miniproces. Procurorii intenționează să prezinte probe ADN care să-l lege pe Robinson de arma presupusă a crimei, mărturii ale anchetatorilor, constatările autopsiei, declarațiile martorilor și înregistrarea video a uciderii lui Kirk. Procurorii nu sunt obligați să prezinte toate probele. De asemenea, pot folosi informații secundare sau zvonuri, mai precizează sursa.

După încheierea audierii, judecătorul districtual trebuie să decidă dacă trebuie continuat cazul.

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