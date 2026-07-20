Gruparea anti-Bolojan din PNL își face „caravană” după modelul lui Charlie Kirk. Rareș Bogdan: „Partidul a derapat într-o zonă neomarxistă”

Europarlamentarul Rareș Bogdan a anunțat, în emisiunea „Ai aflat!”, moderată de Ionuț Cristache la Gândul, că susținătorii noii Platforme Liberal-Conservatoare vor organiza, în această vară, o serie de întâlniri și dezbateri în filialele PNL din țară. Liberalul spune că va participa personal la „caravana” care ar urma să ajungă în orașe precum Iași, Cluj-Napoca, Constanța și Timișoara, dar și în campusuri universitare, pentru a discuta despre ideologiile politice și despre ceea ce el numește „pericolul stângii radicale”.

Rareș Bogdan a declarat că inițiatorii platformei nu se vor limita la publicarea unor mesaje pe rețelele sociale, ci vor merge în filialele partidului pentru a discuta direct cu primarii, activiștii, militanții și membrii PNL.

„Arătăm că Partidul Național Liberal, în momentul acesta, a derapat de la linia clasică, liberală, conservatoare, că s-a dus într-o zonă progresistă, neomarxistă, prin această apropiere de USR și că ar trebui să ne reîntoarcem la ceea ce înseamnă electoratul nostru tradițional și istoria Brătienilor, istoria celor 150 de ani”, a afirmat europarlamentarul.

Rareș Bogdan: Nu trebuie să ne dea voie Bolojan

Întrebat dacă liderii platformei au nevoie de acordul președintelui PNL, Ilie Bolojan, pentru organizarea întâlnirilor, Rareș Bogdan a răspuns că libera inițiativă și dreptul la opinie trebuie să existe în interiorul partidului.

„Dar trebuie să ne dea voie? Suntem un partid unde trebuie să existe libera inițiativă și dreptul la opinie. Nu trebuie să ne dea voie Bolojan să stăm de vorbă cu membrii PNL sau cu simpatizanții PNL”, a spus Rareș Bogdan.

Potrivit acestuia, scopul final al platformei este convingerea celor aproximativ 284.000 de membri cu carnet ai PNL și a peste un milion de alegători tradiționali că partidul trebuie să rămână pe o linie liberal-conservatoare.

„Linia corectă este linia conservatoare, linia liberală, o apropiere de electorat, de români, de tradiții, de ceea ce înseamnă baza iudeo-creștină a acestei părți a Europei, și nu linia progresistă”, a declarat liberalul.

Turneu în Iași, Cluj, Constanța și Timișoara

Rareș Bogdan a precizat că dezbaterile vor începe în această vară, însă nu a putut prezenta încă un calendar. Detaliile urmează să fie stabilite împreună cu ceilalți membri ai platformei.

El a nominalizat mai multe orașe în care ar urma să fie organizate întâlniri: Iași, Cluj-Napoca, Constanța și Timișoara. Evenimentele nu vor avea forma unei școli de vară, ci vor presupune deplasări în filialele PNL și discuții cu primarii, membrii, activiștii și militanții liberali.

„În județele noastre, în mijlocul votanților și, mai ales, al activiștilor și militanților noștri, ne arătăm derapajele economice și doctrinar-ideologice. Îi întrebăm dacă ei vor, pentru că nu au fost întrebați dacă vor cu USR pe listă”, a afirmat Rareș Bogdan.

Europarlamentarul a susținut că în partid ar fi deja discutată posibilitatea unor liste comune PNL-USR, fără ca filialele să fi fost consultate.

„Sunt foarte curios cum se vor simți colegii mei din țară în momentul în care vor fi nevoiți să-și împartă pozițiile de viceprimari, candidații la primării, listele de deputați și pozițiile politice cu cei de la USR. Și dacă se simt apropiați de domniile lor”, a spus acesta.

Rareș Bogdan vrea dezbateri și în campusurile universitare pe modelul Charlie Kirk

Liberalul a comparat formatul viitoarelor întâlniri cu dezbaterile organizate în Statele Unite de activistul conservator Charlie Kirk, în cadrul cărora participanții puteau discuta direct și îl puteau contrazice pe vorbitor.

„Ați văzut discuțiile lui Charlie Kirk, Dumnezeu să-l odihnească, cu tinerii americani? Simplu, va putea sta de vorbă cu noi oricine. Oricine va putea sta de vorbă cu noi”, a spus Rareș Bogdan.

După ce moderatorul a remarcat că Charlie Kirk organiza în special întâlniri în campusuri universitare, europarlamentarul a afirmat că Platforma Liberal-Conservatoare ar putea adopta și acest model, dacă universitățile vor permite organizarea dezbaterilor.

„Dacă ne vor primi, vom merge și în campusurile universitare cu mare drag și vom discuta despre ideologii politice, despre Europa, despre lumea liberă, despre platforme politice, despre pericolul stângii radicale, neomarxiste, despre pericolul alunecării la o nouă colectivizare, care îndepărtează ideea de familie, de valori, de tradiții, de ceea ce înseamnă liberalism clasic”, a declarat Rareș Bogdan.

„Vom sta de vorbă oriunde ni se va permite”, a adăugat europarlamentarul.

Rareș Bogdan a spus că întâlnirile vor fi deschise dialogului și contradicțiilor și că intenționează să meargă atât în marile aglomerări urbane, cât și în centrele rurale.

Cine a fost Charlie Kirk

Charlie Kirk a fost un activist și comentator conservator american, cofondator al organizației Turning Point USA și unul dintre cei mai influenți susținători ai lui Donald Trump în rândul tinerilor. A devenit cunoscut mai ales prin dezbaterile organizate în campusurile universitare, unde îi invita pe studenți să îl contrazică public pe teme politice și culturale.

Kirk a fost asasinat la 31 de ani, pe 10 septembrie 2025, după ce a fost împușcat în timp ce vorbea la un eveniment în aer liber organizat la Utah Valley University, în orașul Orem.

„Această linie nu este apropiată nici de AUR, nici de PSD”

Rareș Bogdan a ținut să precizeze că orientarea propusă de platformă nu înseamnă o apropiere de AUR, PSD sau de alte formațiuni politice.

„Ca să fie clar, această linie nu este apropiată nici de AUR, nici de PSD, nici de alte forțe politice. Este o linie liberală, clasică”, a declarat europarlamentarul.

Din „caravana liberală” ar urma să facă parte, potrivit lui Rareș Bogdan, membri PNL care „au ceva de spus”, cred în valorile liberale și sunt dispuși să își exprime public opiniile.

Întâlnirile ar urma să fie organizate în săli și să fie inspirate inclusiv din modelul politic american. Rareș Bogdan a invocat existența mai multor curente în interiorul Partidului Republican din Statele Unite, de la aripa tradițională și cea creștină până la mișcarea MAGA și zona libertariană.

„Nu este nimic împotriva PNL”, a insistat liberalul.

Ce este noua Platformă Liberal-Conservatoare din PNL

Noua platformă este prezentată de inițiatori drept un curent de dezbatere doctrinară în interiorul PNL, care urmărește întoarcerea partidului la valorile liberal-conservatoare și la electoratul său tradițional.

Susținătorii proiectului acuză o apropiere excesivă de USR și o îndepărtare a conducerii PNL de temele legate de proprietatea privată, economia de piață, familie, tradiție, identitate națională și valorile iudeo-creștine.

Rareș Bogdan susține că inițiativa nu urmărește desprinderea de PNL și nici înființarea unui nou partid. Declarațiile sale indică însă apariția unei opoziții doctrinare tot mai vizibile față de direcția actualei conduceri liberale și față de o eventuală alianță electorală cu USR.