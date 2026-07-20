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Oana Țoiu, reacție după întâlnirea cu frații Tate la Washington: Nu există nicio relație oficială sau privată a statului român cu ei

Ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, a respins luni informațiile apărute în spațiul public potrivit cărora ar fi existat o întâlnire cu frații Tate în timpul vizitei sale oficiale la Washington.
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20 iul. 2026, 21:37, Politic
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Oana Țoiu a afirmat la TVR Info că statul român nu are niciun fel de relație instituțională cu aceștia, în afara procedurilor judiciare aflate în desfășurare. Ea a precizat că unul dintre frații Tate s-a aflat la o recepție organizată de o altă entitate, iar prezența acestuia a determinat-o pe ea și pe alți diplomați să părăsească evenimentul.

Ministrul de Externe: „Nu există discuții oficiale cu frații Tate”

Întrebată despre informațiile privind prezența fraților Tate în contextul vizitei sale în Statele Unite, Oana Țoiu a spus că relatările referitoare la Ambasada României din Washington sunt false.

„Am declarat că zvonul care a fost în spațiul public privind prezența fraților Tate în Ambasada României în SUA este un zvon fals. România nu are o relație oficială, instituțională cu frații Tate altfel decât din perspectiva justiției care trebuie să-și facă datoria până la capăt.”

Ministrul a insistat că nu au existat contacte oficiale sau private cu cei doi frați. „Nu există discuții oficiale cu frații Tate. Nu există discuții private, unul la unul, cu ei în niciun fel. Nu a existat nicio prezență a lor pe teritoriul Ambasadei României din Washington.”

O recepție organizată de o altă entitate

Șefa diplomației române a explicat că vizita sa în capitala americană a inclus întâlniri cu reprezentanți ai unor think tank-uri și discuții privind obiectivele României după summitul NATO.

Ea a arătat că reprezentantul președintelui american Donald Trump, domnul Zampoli, fusese invitat inițial la o întâlnire organizată de partea română, însă nu a putut participa și, în schimb, a invitat-o la o recepție desfășurată în aceeași seară. „Noi, evident, nu doar noi, ci în general ambasadele celorlalte state în Washington, nu avem listele de invitați, control asupra lor, atâta timp cât recepțiile sunt gestionate de alții.”

Potrivit ministrului, în timpul unei conversații purtate într-un grup mai mare de participanți, la recepție și-a făcut apariția unul dintre frații Tate.

„În momentul în care, în grupuri mai largi, așa cum se întâmplă la recepții, într-o conversație mai largă cu mai mulți oameni prezenți, a fost prezent și unul dintre frații Tate, evident că acest lucru a generat o îngrijorare semnificativă.”

„Am părăsit recepția”

Oana Țoiu a spus că situația a fost gestionată potrivit uzanțelor diplomatice, însă prezența unuia dintre frații Tate a determinat mai mulți participanți să plece de la eveniment.

„Desigur, ca ministru de Externe, ca diplomat, întotdeauna păstrezi calmul în orice situație și gestionezi cu delicatețe, atât cât poți, situația respectivă. Dar, desigur, că acesta a fost un motiv pentru ca atât eu, cât și câțiva dintre ceilalți diplomați din alte țări prezenți în cadrul acestei recepții, politicos, să părăsim recepția respectivă.”

Ministrul a reiterat că episodul nu reprezintă o întâlnire oficială cu frații Tate și nu schimbă poziția autorităților române potrivit căreia orice aspect privind aceștia trebuie soluționat exclusiv de sistemul de justiție.

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