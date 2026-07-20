Maia Sandu, întâlnire la Chișinău cu președinta Indiei: „Moldova își face prieteni puternici în toată lumea”

„Moldova își face prieteni puternici în toată lumea. Astăzi o găzduiesc la Chișinău pe Președinta Indiei, Droupadi Murmu. Este prima dată când un șef de stat indian ajunge în țara noastră”, a transmis Maia Sandu, într-o postare pe Facebook.

Maia Sandu a afirmat că vizita reflectă modul în care Republica Moldova este percepută în prezent pe plan internațional.

„Faptul că această vizită are loc acum spune mult despre Moldova de azi: o țară pe care lumea o vede și o respectă”, a precizat Maia Sandu.

Cooperarea cu India poate aduce investiții și locuri de muncă, afirmă Maia Sandu

Președinta Republicii Moldova a evidențiat dimensiunea economică, tehnologică și demografică a Indiei.

„India are cea mai mare populație din lume: 1,4 miliarde de oameni, cu limbi și religii diferite, care trăiesc împreună. Este și una dintre economiile care cresc cel mai repede pe glob. India dezvoltă inteligența artificială și energia solară la scară impresionantă, a construit sisteme digitale prin care sute de milioane de oameni au acces la servicii direct de pe telefon și trimite chiar și misiuni pe Lună. O țară care, în câteva decenii, prin educație, inovație și muncă, s-a transformat într-o putere mondială — dovadă că determinarea și perseverența pot schimba destinul unei țări”, a scris Maia Sandu.

Maia Sandu a afirmat că vizita președintei Droupadi Murmu ar urma să contribuie la consolidarea relațiilor dintre cele două state.

„Ne propunem ca această vizită să ne apropie, ca să putem construi un parteneriat cu rezultate concrete pentru oameni. Produsele noastre au acum șansa să ajungă pe una dintre cele mai mari piețe din lume. Companiile indiene privesc spre Europa, iar Moldova le poate fi poartă de intrare. Asta înseamnă investiții, transfer de cunoștințe și locuri de muncă. Cu alte cuvinte, mai multe oportunități pentru oamenii noștri, aici, în Moldova”, a subliniat lidera de la Chișinău.