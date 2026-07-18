VIDEO | Ambasadorul Canadei, Gavin Buchan: România are mai multe în comun cu Canada decât cred mulți

România și Canada, mai apropiate decât par

Ambasadorul Canadei spune că asemănările dintre cele două țări sunt mai profunde decât ar putea părea la prima vedere. Dincolo de peisajele spectaculoase și de prezența urșilor, România și Canada împărtășesc experiența de a fi state de dimensiuni medii aflate în vecinătatea unor puteri mult mai mari. În opinia sa, această realitate le-a determinat să aprecieze cooperarea, respectarea regulilor și parteneriatele internaționale.

Ce poate învăța Europa

În viziunea diplomatului, una dintre experiențele pe care Canada le poate împărtăși Europei este integrarea imigranților. Țara primește anual sute de mii de persoane din întreaga lume și încearcă să le ofere șansa de a-și construi un viitor. În același timp, Gavin Buchan consideră că succesul Canadei se datorează și culturii compromisului, principiu pe care statul canadian și-a construit dezvoltarea încă de la început.

Democrațiile în era rețelelor sociale

Ambasadorul avertizează că una dintre cele mai mari provocări ale lumii occidentale este fragmentarea spațiului informațional. Rețelele sociale și algoritmii îi expun pe oameni unor perspective complet diferite asupra realității, iar lipsa unui set comun de fapte poate afecta funcționarea democrațiilor.

Diplomația, dincolo de recepții

Gavin Buchan respinge unul dintre cele mai răspândite stereotipuri despre diplomați: că activitatea lor se rezumă la recepții și evenimente elegante. El povestește că, de-a lungul carierei, s-a confruntat și cu situații periculoase, inclusiv atacuri armate și explozii. Totodată, spune că un diplomat trebuie să știe nu doar să asculte, ci și să înțeleagă ceea ce interlocutorul alege să nu spună.

O altă imagine a Canadei

Diplomatul consideră că mulți continuă să privească Canada doar prin prisma resurselor sale naturale, însă realitatea este mult mai complexă. El subliniază că țara este un actor important în domenii precum industria aeronautică, industria spațială, energia nucleară și inteligența artificială. Iar dacă ar recomanda o singură experiență canadiană unui român, aceasta ar fi o plimbare cu canoea în mijlocul naturii sălbatice, departe de agitația orașelor.

Sursa foto: Ambasada Canadei la București