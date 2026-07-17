Trump amenință Canada cu noi tarife din cauza fumului provocat de incendiile de vegetație: „Aer murdar și nesănătos”

Președintele SUA, Donald Trump, a amenințat Canada cu noi tarife comerciale. El acuză autoritățile de la Ottawa că nu gestionează corespunzător incendiile de vegetație care au acoperit cu fum mai multe state americane, potrivit Reuters.

Trump susține că „prețul acestei poluări” ar trebui adăugat taxelor vamale pe care Canada le plătește deja pentru exporturile către Statele Unite.

Trump și-a exprimat poziția într-un mesaj publicat pe platforma Truth Social, unde a afirmat că Statele Unite sunt „invadate inutil de un aer murdar, poluat și nesănătos”, pe care l-a calificat drept periculos pentru populație.

El a acuzat Canada că nu își întreține pădurile și vegetația și a descris situația drept un caz de „neglijență deliberată”.

Trump: Costul poluării trebuie adăugat tarifelor

Președintele american a anunțat că intenționează să discute cu premierul canadian, Mark Carney, despre măsurile pe care Ottawa le ia pentru combaterea incendiilor.

În același timp, Trump a transmis că impactul economic și sanitar al fumului asupra Statelor Unite ar trebui compensat prin majorarea tarifelor aplicate importurilor canadiene.

Declarațiile sale apar într-un moment în care relațiile comerciale dintre cele două țări sunt deja tensionate, după seria de taxe vamale și măsuri de retorsiune adoptate în ultimii doi ani.

Fumul incendiilor a ajuns în mai multe state americane

Sute de incendii de vegetație sunt active în Canada, iar fumul a ajuns în ultimele zile deasupra unor regiuni întinse din Midwest și nord-estul Statelor Unite.

Autoritățile americane au emis avertizări privind calitatea aerului, iar în mai multe zone populația a fost sfătuită să limiteze activitățile în aer liber și să rămână în locuințe din cauza nivelurilor ridicate de poluare.

În provincia canadiană Ontario, autoritățile au anunțat noi investiții în avioane specializate pentru stingerea incendiilor, pe fondul extinderii rapide a focarelor. Premierul Doug Ford a respins criticile venite din Statele Unite, susținând că provincia își intensifică eforturile de combatere a incendiilor.

Un nou episod în disputa comercială dintre SUA și Canada

Amenințarea lui Trump vine pe fondul unui conflict comercial prelungit între Washington și Ottawa. De la revenirea sa la Casa Albă, administrația americană a impus mai multe valuri de tarife asupra produselor canadiene, invocând dezechilibre comerciale și alte dispute bilaterale, în timp ce Canada a răspuns cu propriile măsuri.

Deocamdată, administrația canadiană nu a anunțat dacă va răspunde oficial noii amenințări privind majorarea tarifelor din cauza fumului provocat de incendiile de vegetație.