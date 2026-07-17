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Pedro Sánchez, critic ferm al lui Trump, va participa la finala Campionatului Mondial. Și regele Spaniei este așteptat

Prim-ministrul spaniol Pedro Sánchez, cunoscut critic la adresa lui Donald Trump, va participa la finala de duminică a Campionatului Mondial. Și regele Spaniei, Felipe al VI-lea, este așteptat.
Pedro Sánchez, critic ferm al lui Trump, va participa la finala Campionatului Mondial. Și regele Spaniei este așteptat
Sursa foto: Hepta via Mediafax Foto
Ioana Târziu
17 iul. 2026, 13:01, Sport
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Prim-ministrul spaniol Pedro Sánchez, un critic ferm al lui Donald Trump, va participa duminică la finala Cupei Mondiale dintre Spania și Argentina, potrivit AFP.

Sánchez va merge în Algeria după finala Campionatului Mondial

„Prim-ministrul va participa la finala Cupei Mondiale FIFA 2026, care va avea loc duminică în Statele Unite. Ulterior, va călători în Algeria” a transmis biroul lui Sánchez. De asemenea, este programată o vizită oficială pentru câteva zile.

Finala Campionatului Mondial va avea loc pe stadionul MetLife, lângă New York.

Pedro Sánchez se va întâlni cu Donald Trump. Relațiile dintre cei doi sunt cunoscute drept tensionate, potrivit sursei.

Regele Felipe al VI-lea al Spaniei este, de asemenea, așteptat.

Relații tensionate între Trump și Sánchez

Relațiile dintre Pedro Sánchez și Donald Trump s-au deteriorat la începutul anului. Premierul spaniol s-a opus războiului purtat de Statele Unite și Israel împotriva Iranului.

Chiar săptămâna trecută, la un summit NATO din Turcia, președintele american a criticat din nou politica dusă de Sánchez, afirmând că Statele Unite vor „înceta orice schimb comercial” cu Spania. Țara reprezintă o „cauză pierdută” în ochii liderului de la Casa Albă.

El critică în principal Spania pentru că nu contribuie suficient la cheltuielile de apărare ale NATO. De asemenea, pentru că a împiedicat Statele Unite să folosească baze militare situate în Andaluzia pentru a efectua atacuri aeriene împotriva Iranului, potrivit aceleiași surse.

După finala dintre Spania și Argentina, Pedro Sánchez va merge în Algeria. Călătoria sa va marca prima sa vizită acolo în ultimii patru ani, ceea ce ar trebui să completeze încălzirea relațiilor dintre Alger și Madrid după ani de tensiuni.

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