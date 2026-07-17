Prima pagină » Sport » S-au stabilit orele meciurilor de la turneul final EHF EURO Cup la handbal feminin, organizat la București. România întâlnește Danemarca în semifinale

S-au stabilit orele meciurilor de la turneul final EHF EURO Cup la handbal feminin, organizat la București. România întâlnește Danemarca în semifinale

Programul primei ediții a turneului final EHF EURO Cup la handbal feminin, care va avea loc la București, a fost confirmat de Federația Europeană de Handbal (EHF). Alături de România, turneul va reuni trei dintre cele mai puternice naționale ale continentului: Norvegia, Danemarca și Ungaria.
S-au stabilit orele meciurilor de la turneul final EHF EURO Cup la handbal feminin, organizat la București. România întâlnește Danemarca în semifinale
sursă foto: SORIN PANA / MEDIAFAX FOTO
Petre Apostol
17 iul. 2026, 10:51, Sport
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Semifinalele turneului final EHF EURO Cup sunt programate sâmbătă, 26 septembrie. În primul meci, de la ora 14:15, campioana europeană en-titre și cea mai titrată echipă din istoria Campionatului European, Norvegia, va întâlni Ungaria.

A doua semifinală, în care România, în calitate de gazdă, va înfrunta Danemarca, se va disputa de la ora 17:00.

Finala mică și finala vor avea loc duminică, 27 septembrie, de la aceleași ore.

EHF EURO Cup reprezintă un turneu de pregătire înaintea Campionatului European feminin din 2026 și aduce la start cele trei țări coorganizatoare ale EURO 2026 – România, Polonia și Cehia –, alături de campioana europeană.

În urma primei faze a competiției, la turneul final s-au calificat Norvegia, România, Danemarca și Ungaria.

Partidele se vor desfășura la Sala Polivalentă din București.

Recomandarea video

FOTO REPORTAJ Acasă la Cristi Chivu / Pinetina, locul unde Inter pregătește sezonul de după doppietta / ”Sunt liniștit, nu mă tem de nimic”
G4Media
Pălmuit de Bellingham după fluierul final! A urmat o încăierare generală la Anglia - Argentina
GSP.ro
Miruță a „destructurat” o grupare de gospodine care preparau ciocolată în Gara de Nord. Capul operațiunii este directoarea unei instituții din subordinea Ministerului Transporturilor
Gandul
ULTIMA ORĂ! A murit într-un accident teribil pe Autostrada Soarelui!
Cancan
FOTO. „Ești prea grasă”. Anisimova s-a enervat și a postat o poză cu ea mai mult goală, la piscină
Prosport
Cum arată vilele de lux închiriate de RAAPPS la 900 de euro pe lună, în timp ce prețul pieței este de 4.000 de euro
Libertatea
Ce să NU mănânci niciodată la all inclusive! Riscurile la care te expui, conform nutriționiștilor
CSID
KIA România atacă unul dintre cele mai mari avantaje ale Dacia
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia
Am observat că ne citești din . Avem o versiune dedicată acestei țări. Vrei să o încerci?
Da