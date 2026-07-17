S-au stabilit orele meciurilor de la turneul final EHF EURO Cup la handbal feminin, organizat la București. România întâlnește Danemarca în semifinale

Semifinalele turneului final EHF EURO Cup sunt programate sâmbătă, 26 septembrie. În primul meci, de la ora 14:15, campioana europeană en-titre și cea mai titrată echipă din istoria Campionatului European, Norvegia, va întâlni Ungaria.

A doua semifinală, în care România, în calitate de gazdă, va înfrunta Danemarca, se va disputa de la ora 17:00.

Finala mică și finala vor avea loc duminică, 27 septembrie, de la aceleași ore.

EHF EURO Cup reprezintă un turneu de pregătire înaintea Campionatului European feminin din 2026 și aduce la start cele trei țări coorganizatoare ale EURO 2026 – România, Polonia și Cehia –, alături de campioana europeană.

În urma primei faze a competiției, la turneul final s-au calificat Norvegia, România, Danemarca și Ungaria.

Partidele se vor desfășura la Sala Polivalentă din București.