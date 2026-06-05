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România va găzdui prima ediție a turneului final EHF Euro Cup la handbal feminin

Federația Română de Handbal a primit din partea Federației Europene de Handbal organizarea primei ediții a turneului final EHF Euro Cup la handbal feminin, competiție care va avea loc în perioada 26-27 septembrie 2026 la Sala Polivalentă din București, au anunțat vineri cele două foruri.
România va găzdui prima ediție a turneului final EHF Euro Cup la handbal feminin
Petre Apostol
05 iun. 2026, 13:03, Sport
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Decizia a fost confirmată de Comitetul Executiv al EHF și aduce în Capitală unele dintre cele mai puternice reprezentative ale continentului: Norvegia, Danemarca, Ungaria, alături de România.

Semifinalele sunt programate sâmbătă, 26 septembrie, când Norvegia va întâlni Ungaria, iar România va juca împotriva Danemarcei. Finala mică și marea finală se vor disputa a doua zi.

EHF Euro Cup 2026 s-a desfășurat în paralel cu preliminariile Campionatului European și a reunit cele cinci țări organizatoare ale Campionatului European 2026 – Polonia, România, Cehia, Slovacia și Turcia – alături de cele trei medaliate ale ediției precedente a Campionatului European, Norvegia, Danemarca și Ungaria.

După cele șase etape disputate, Norvegia și România au ocupat primele două locuri în Grupa 1, în timp ce Danemarca și Ungaria au terminat pe primele poziții în Grupa 2. Este pentru prima dată când câștigătoarea competiției va fi stabilită printr-un turneu final dedicat.

Președintele FRH, Bogdan Voina: „O onoare pentru România”

Secretarul general al EHF, Martin Hausleitner, consideră că evenimentul reprezintă o oportunitate importantă de promovare a Campionatului European feminin din acest an.

„Faptul că Norvegia, Danemarca, Ungaria și România vor participa la un turneu final organizat cu mai puțin de 70 de zile înainte de EHF EURO, într-una dintre țările gazdă, reprezintă o oportunitate extraordinară de promovare pentru competiția noastră de referință la nivel de echipe naționale. România și Sala Polivalentă din București vor oferi cadrul ideal pentru confruntări între unele dintre cele mai valoroase echipe feminine ale Europei”, a declarat Hausleitner într-un comunicat al organizatorilor.

Președintele Federației Române de Handbal, Bogdan Voina, a salutat atribuirea organizării turneului.

„Este o onoare pentru România să primească la București patru dintre cele mai puternice națiuni ale handbalului feminin european. Acest eveniment reflectă rolul tot mai important al României pe harta internațională a handbalului și oferă suporterilor noștri șansa de a urmări acasă handbal de cel mai înalt nivel”, a afirmat Voina.

Turneul final de la București va reprezenta una dintre ultimele verificări importante înaintea Campionatului European feminin din 2026, programat între 3 și 20 decembrie. România va găzdui două grupe preliminare și o grupă principală, la Oradea și Cluj-Napoca, în timp ce fazele finale ale competiției se vor desfășura în Polonia.

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