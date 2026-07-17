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HC Buzău și CSM București își cunosc adversarele din grupele EHF European League la handbal masculin

HC Buzău și CSM București își cunosc adversarele din faza grupelor EHF European League la handbal masculin, în urma tragerii la sorți desfășurate vineri, la Viena, de Federația Europeană de Handbal (EHF).
HC Buzău și CSM București își cunosc adversarele din grupele EHF European League la handbal masculin
sursă foto: SORIN PANA / MEDIAFAX FOTO
Petre Apostol
17 iul. 2026, 13:47, Sport
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HC Buzău, vicecampioana României, a fost repartizată în Grupa E, unde va înfrunta una dintre favoritele competiției, SG Flensburg-Handewitt (Germania), dublă câștigătoare a EHF European League în sezoanele 2023/2024 și 2024/2025 și medaliată cu bronz în ediția precedentă. Din grupă mai fac parte Fraikin BM Granollers (Spania) și Aguas Santas Milaneza (Portugalia).

CSM București va evolua în Grupa C, alături de HC Izvidac (Bosnia și Herțegovina), Kadetten Schaffhausen (Elveția) și Chambéry Savoie Mont Blanc Handball (Franța).

Ediția 2026/2027 a competiției debutează cu un nou format, cele 32 de echipe fiind împărțite în opt grupe de câte patru formații. Meciurile din faza grupelor se vor disputa în șase etape, în perioada 29 septembrie – 2 decembrie 2026.

Primele două clasate din fiecare grupă se vor califica în play-off, unde li se vor alătura echipele clasate pe locurile trei și patru în grupele EHF Champions League.

Componența grupelor EHF European League 2026/2027:

Grupa A

RK Nexe (Croația)
Elverum Håndball (Norvegia)
Saint-Raphaël Var Handball (Franța)
Hammarby Handboll (Suedia)

Grupa B

IRUDEK Bidasoa Irun (Spania)
Limoges Handball (Franța)
FH Hafnarfjordur (Islanda)
Marítimo da Madeira (Portugalia)

Grupa C

HC Izvidac (Bosnia și Herțegovina)
Kadetten Schaffhausen (Elveția)
Chambéry Savoie Mont Blanc (Franța)
CSM București

Grupa D

IK Sävehof (Suedia)
Tatran Prešov (Slovacia)
MRK Sesvete (Croația)
Bergischer HC (Germania)

Grupa E

SG Flensburg-Handewitt (Germania)
Fraikin BM Granollers (Spania)
HC Buzău
Aguas Santas Milaneza (Portugalia)

Grupa F

Benfica (Portugalia)
HCB Karviná (Cehia)
Bathco BM Torrelavega (Spania)
TTH Holstebro (Danemarca)

Grupa G

HC Eurofarm Pelister (Macedonia de Nord)
VfL Gummersbach (Germania)
Dicorpebal Logroño La Rioja (Spania)
PGE Wybrzeze Gdansk (Polonia)

Grupa H

MOL Tatabánya KC (Ungaria)
Valur (Islanda)
RD LL Grosist Slovan (Slovenia)
Mors-Thy Håndbold (Danemarca).

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