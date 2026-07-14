Corona Brașov, SCM Râmnicu Vâlcea și Potaissa Turda și-au aflat adversarele din cupele europene la handbal

În EHF European League, CSM Corona Brașov va înfrunta Steaua Roșie Belgrad. SCM Râmnicu Vâlcea va avea un duel dificil cu formația germană TUSSIES Metzingen.

Meciurile din turul al doilea preliminar sunt programate în weekendurile 3-4 octombrie (turul) și 10-11 octombrie (returul).

În această fază au intrat 32 de echipe, repartizate în două urne valorice pe baza clasamentului EHF al cluburilor.

Cele 16 câștigătoare se vor califica în turul al treilea preliminar, unde li se vor alătura alte opt echipe intrate direct în competiție. Cele 12 învingătoare din această fază vor obține calificarea în grupele EHF European League.

CSM Corona Brașov a încheiat pe locul al treilea Liga Florilor, iar SCM Râmnicu Vâlcea – pe locul 4.

În EHF European Cup, AHC Potaissa Turda va întâlni formația RK Konjuh Živinice (Bosnia și Herțegovina) în primul tur al competiției.

Turdenii vor disputa prima manșă pe teren propriu, în weekendul 12-13 septembrie. Returul este programat pe 19-20 septembrie, în Bosnia și Herțegovina.

În premieră, spre deosebire de European League, la tragerea la sorți a fost aplicată regula protecției de țară, astfel încât echipele din aceeași federație nu au putut fi împerecheate în primul tur.

Cele 19 câștigătoare ale dublelor manșe vor avansa în turul secund, unde vor intra și cele 45 de formații calificate direct în această fază a competiției.