Dinamo București, grupă spectaculoasă în Liga Campionilor la handbal: duel cu Barcelona și Montpellier. Noul format schimbă complet competiția

Dinamo București va avea parte de dueluri de gală în noul sezon al Ligii Campionilor la handbal masculin. În urma tragerii la sorți organizate la Viena, echipa României a fost repartizată în Grupa E, alături de Barça, Montpellier Handball și SAH Aarhus. Barcelona intră în competiție ca deținătoare a trofeului și campioană-record a competiției.

Pentru Dinamo, capul de afiș este duelul cu Barça, unul dintre cele mai puternice cluburi din handbalul european, dar și confruntarea cu Montpellier, reprezentanta Franței, o altă echipă cu tradiție în competițiile continentale.

Noul format: 24 de echipe, șase grupe și un traseu mai scurt spre fazele decisive

Sezonul 2026/27 aduce o schimbare majoră în Liga Campionilor la masculin. Competiția se extinde de la 16 la 24 de echipe, împărțite în șase grupe de câte patru formații. Primele două clasate din fiecare grupă se califică în Main Round, în timp ce echipele de pe locurile 3 și 4 își continuă parcursul în EHF European League Men.

Cele 12 echipe calificate mai departe vor fi împărțite apoi în două grupe de câte șase, tot în sistem tur-retur. Primele patru din fiecare grupă principală merg în sferturile de finală, iar câștigătoarele sferturilor se califică la EHF Final4 de la Koln. Echipele de pe locul 5 în Main Round vor coborî în optimile EHF European League.

EHF a anunțat că noul sezon va începe pe 9/10 septembrie 2026, iar programul complet al meciurilor va fi publicat ulterior.

Toate grupele EHF Champions League Men 2026/27

Grupa A: One Veszprém HC, Füchse Berlin, FC Porto, RK Partizan AdmiralBet.

Grupa B: HBC Nantes, MT Melsungen, Orlen Wisla Plock, HC Vardar 1961.

Grupa C: Aalborg Håndbold, Paris Saint-Germain, HC Zagreb, RK Celje Pivovarna Lasko.

Grupa D: Sporting Clube de Portugal, OTP Bank – PICK Szeged, GOG, IFK Kristianstad.

Grupa E: Barça, Montpellier Handball, Dinamo București, SAH Aarhus.

Grupa F: SC Magdeburg, Industria Kielce, Kolstad Håndball, HC Kriens-Luzern.

Grupă grea pentru Dinamo, dar cu șanse reale la calificare

Pentru Dinamo, obiectivul va fi clasarea pe unul dintre primele două locuri pentru a continua în Liga Campionilor. Locurile 3 și 4 nu mai merg mai departe în aceeași competiție, ci sunt redirecționate către EHF European League.