Dinamo București, în grupă cu campioana Europei în Liga Campionilor la volei masculin

Dinamo București, revenită în grupele celei mai importante competiții europene după ce anul trecut a ratat calificarea în preliminarii, va evolua într-o grupă extrem de dificilă, alături de Sir Sicoma Monini Perugia, campioana Europei, Ziraat Bankkart Ankara și Montpellier HSC VB.

Sir Sicoma Monini Perugia, campioană a Italiei, a câștigat și ediția trecută a Ligii Campionilor, după o finală adjudecată în minimum de seturi cu echipa poloneză Zawiercie.

Ziraat Bankkart Ankara, campioana Turciei, este una dintre cele mai constante prezențe din ultimele ediții ale Ligii Campionilor. În sezonul trecut al competiției a fost medaliată cu bronz.

Montpellier HSC VB, campioana Franței, vine după un sezon în care s-a oprit în faza grupelor în Liga Campionilor.

Toate grupele Ligii Campionilor 2026/2027

Grupa A

Berlin Recycling Volleys (Germania)

Galatasaray Istanbul (Turcia)

Panathinaikos Atena (Grecia)

Câștigătoarea duelului preliminar 19/20

Grupa B

Sir Sicoma Monini Perugia (Italia)

Ziraat Bankkart Ankara (Turcia)

Montpellier HSC VB (Franța)

Dinamo București (România)

Grupa C

Aluron CMC Warta Zawiercie (Polonia)

SVG Lüneburg (Germania)

VK ČEZ Karlovarsko (Cehia)

Guaguas Las Palmas (Spania)

Grupa D

Cucine Lube Civitanova (Italia)

PGE Projekt Varșovia (Polonia)

Greenyard Maaseik (Belgia)

Trentino Itas (Italia)

Grupa E

Bogdanka LUK Lublin (Polonia)

Rana Verona (Italia)

Tours VB (Franța)

Câștigătoarea duelului preliminar 17/18

Faza grupelor Ligii Campionilor masculine se va disputa între 8 decembrie 2026 și 17 februarie 2027.