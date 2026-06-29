Dinamo reia procesul de redefinire a identității vizuale după controversele provocate de noua siglă

Potrivit unui comunicat publicat de clubul Dinamo, procesul de regândire a identității vizuale a început în urmă cu mai bine de un an din nevoia de modernizare a imaginii, dar și din cauza faptului că gruparea nu deține drepturi exclusive asupra actualei sigle, situație care ar putea crea probleme în îndeplinirea cerințelor UEFA pentru obținerea licenței europene.

„Nevoia de modernizare era reală, dar exista și o problemă concretă: clubul nu deținea drepturi exclusive asupra siglei utilizate, ceea ce ridica un obstacol serios în fața cerințelor UEFA pentru licența europeană. Redefinirea identității vizuale nu a fost, așadar, doar o alegere strategică. A fost o necesitate”, se arată în comunicat.

Suporterii au criticat prezentarea noii identități, în luna mai

În luna mai, prezentarea unei noi identități vizuale a provocat reacții negative din partea unei părți a suporterilor, care au criticat atât designul propus, cât și lipsa unei consultări prealabile a comunității dinamoviste. În urma acelor reacții, conducerea clubului a anunțat că va relua procesul și că decizia finală privind viitoarea identitate vizuală le va aparține fanilor.

„Știm că asta a însemnat că suporterii nu au putut fi alături de noi de la bun început și regretăm sincer acest lucru. Odată depășit acest obstacol, am decis să luăm procesul de la capăt. De această dată, împreună”, au precizat reprezentanții clubului.

Conform clubului, un grup de lucru format din reprezentanți ai clubului și ai comunității dinamoviste a stabilit criteriile și modul de desfășurare a proiectului. Noua identitate vizuală va fi „construită cu suporterii și pentru suporteri”, mai anunță clubul.

Proiectul, care ar urma să fie finalizat până la sfârșitul lunii septembrie 2026, include realizarea platformei de brand, a identității vizuale (siglă, culori, tipografie și principalele aplicații), a identității verbale, precum și pregătirea documentației necesare pentru înregistrarea juridică a noii mărci.

Clubul a precizat că agenția selectată nu va crea doar o nouă siglă, ci va pune bazele unui sistem complet de identitate care va fi implementat ulterior în comunicarea digitală, merchandising, echipamentele de joc și experiența oferită suporterilor pe stadion.

Termenul limită pentru depunerea candidaturilor este 8 iulie 2026.