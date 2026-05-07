Peluza Cătălin Hîldan și FCD Sud anunță că boicotează meciurile lui Dinamo după scandalul noii sigle a clublui

Peluza Cătălin Hîldan și grupurile reunite în FCD Sud au anunțat că nu vor intra pe stadion la următorul meci al lui Dinamo, în semn de protest față de noua siglă prezentată de club și față de modul în care conducerea a gestionat situația.
sursă foto: FC Dinamo
Petre Apostol
07 mai 2026, 17:27, Sport

Într-un comunicat comun publicat joi, liderii galeriei susțin că poziția lor împotriva noii identități vizuale a fost exprimată clar încă de la început și că așteptau o nouă propunere din partea clubului. Ultrașii consideră însă că reacția oficială venită din partea lui Dinamo nu oferă „o soluție reală pentru viitor”.

„Cu toate că a existat o reacție din partea clubului, aceasta pare să fi fost una formală, pseudo-argumentativă pentru situația creată, dar fără o soluție reală pentru viitor. Nu doar că nu a fost prezentată o altă propunere de siglă, dar nici nu a fost prezentată o dată la care să o așteptăm și nici măcar un plan concret care să arate că lucrurile se îndreaptă în direcția solicitată”, se arată în comunicat.

Fanii spun că schimbarea afectează „ADN-ul spiritului dinamovist” și afirmă că nu pot accepta compromisuri în privința identității clubului.

Suporterii spun că nu vor intra pe stadion la meciul cu FC Argeș

Totodată, aceștia au anunțat că vor rămâne în afara stadionului la partida cu FC Argeș, programată duminică, urmând să se întâlnească în zona stadionului, lângă Biserica Cașin.

„Acum, când miza este mai mare decât orice loc în clasament, ne vedem nevoiți să luăm atitudine față de o decizie ce lovește direct în ADN-ul spiritului dinamovist. Astfel, grupurile de suporteri care alcătuiesc FCD SUD și Peluza Cătălin Hîldan nu vor intra pe stadion, dar vor fi în continuare prezente lângă echipă, la porțile stadionului, deoarece dragostea pentru culori și emblemă nu se negociază. Cu toții la stadion! Nimeni în stadion!”, este mesajul transmis de galerie.

Reacția suporterilor vine după ce Dinamo a explicat, într-un comunicat publicat miercuri seară, motivele schimbării siglei. Clubul a invocat obligațiile juridice și regulamentul UEFA privind controlul asupra identității vizuale, precizând că actuala situație a drepturilor asupra unor elemente istorice ale brandului a impus adoptarea rapidă a unei noi identități grafice.

Conducerea clubului a recunoscut lipsa de transparență în proces și a anunțat că viitoarele etape privind identitatea vizuală vor include consultări cu suporterii.

„Pasul făcut acum trebuie privit ca o primă etapă, nu ca o decizie finală asupra identității vizuale a clubului”, a transmis Dinamo în comunicatul oficial.

Schimbarea siglei, care urmează să intre oficial în vigoare de la 1 iulie 2026, a generat reacții puternice în rândul suporterilor dinamoviști încă de la prezentarea noului logo, luni, 4 mai.

